پزشکان قلب و عروق ایران و دنیا در برج میلاد گردهم می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، مژده مزیدی از برگزاری هجدهمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق به همت انجمن آترو اسکلروز ایران در روزهای ۲۳ تا ۲۶ شهریور ۹۵ در سالن همایش های بین المللی برج میلاد تهران خبر داد.

وی اظهار کرد: با توجه به سیاست های جدید هیئت مدیره انجمن آترواسکلروز ایران مبنی بر برگزاری کنگره و همایش های انجمن در ابعاد بین المللی و مبتنی بر استانداردهای جهانی تلاش کرده ایم این کنگره از نقطه نظر اجرایی و استانداردهای علمی در سطحی فراتر از سال های گذشته برگزار شود.

مزیدی در ادامه از حضور بیش از ۲۵۰ سخنران علمی، هیئت رئیسه و گرداننده پانل خبر داد و یادآور شد: در این گردهمایی علمی بیش از ۲۰ سخنران خارجی از اروپا و آمریکای شمالی و بیش از ۴۰۰۰ شرکت کننده جامعه پزشکی قلب و عروق کشور، متخصان قلب و عروق، فوق تخصص قلب، فلوشیپ اینترونشنال، بیهوشی قلب، جراحان قلب ، فوق تخصص اکوکاردیوگرافی و متخصصان الکتروفیزیولوژی، رزیدنت ها و فلوشیپ های قلب و عروق و پرستاران ویژه قلب حضور خواهند داشت.

وی یکی از شاخصه های این کنگره را حضور پررنگ دستیاران و فلوشیپ های قلب و عروق دانشگاه های علوم پزشکی کشور به صورت رایگان دانست و یادآور شد: در این کنگره به سه پایان نامه برتر در جلسه Young Cardiologist Award جوایزی به رسم یادبود از طرف کنگره اهدا خواهد شد.

مزیدی یادآور شد: همچنین اپلیکیشن جامع انجمن آترواسکلروز ایران برای تحقق اهدافی چون ارتباط علمی، فنی، تحقیقاتی، آموزشی و تبادل نظر بین محققان و سایر کارشناسانی که به نحوی با شاخه های قلب و عروق سرو کار دارند، با نام Iran Athero ساخته شده و پزشکان شرکت کننده قادر خواهند بود در ابتدای ورود به محل همایش این اپلیکیشن را دانلود کرده و به تمام برنامه های علمی کنگره دسترسی پیدا کنند.

دبیر اجرایی هجدهمین کنگرهبین الملی تازه های قلب و عروق با بیان اینکه شرکت در این گردهمایی علمی دارای ۲۰ امتیاز بازآموزی برای پزشکان قلب و عروق است، اظهار کرد: همزمان با برگزاری کنگره، نمایشگاه جانبی تخصصی شرکت های تجهیزات پزشکی، دارویی و تصویر برداری برگزار خواهد شد که فرصتی برای شرکت های فعال در حوزه قلب و عروق است تا آخرین دستاوردهای روز دنیا را در فضای علمی در معرض دید همگان قراردهند و پزشکان و پرستاران حاضر در کنگره از آخرین اطلاعات و محصولات دارویی، تجهیرات پزشکی و تصویر برداری بهره مند شوند.