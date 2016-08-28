استقبال دولت مستعفی یمن از طرح آمریکا برای ازسرگیری مذاکرات صلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دولت مستعفی و فراری یمن از طرح ازسرگیری مذاکرات صلح این کشور که با هدف تشکیل دولت وحدت ملی مورد موافقت آمریکا، کشورهای عربی خلیج فارس و سازمان ملل قرار گرفته است استقبال کرد.

دولت مستعفی یمن در بیانیه روز شنبه خود که توسط خبرگزاری «سبا» یمن منتشر گردید بر آمادگی خود برای تعامل مثبت با هرگونه راه حل مسالمت آمیز از جمله طرحی که در نشست جده با حضور وزیران امور خارجه آمریکا، انگلیس و کشورهای شورای همکاری ارائه شد تاکید کرده و استقبال اولیه خود را از این طرح اعلام نمود.

جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در مذاکرات چند روز پیش در شهر جده عربستان سعودی اعلام کرد که این منازعه که در خلال آن عربستان سعودی هزاران حمله هوایی به نفع دولت مستعفی و فراری یمن انجام داده است، بیش از حد ادامه پیدا کرده و زمان پایان آن فرا رسیده است.

لازم به ذکر است که عربستان سعودی هم پیمان نزدیک آمریکا به همراه چند کشور عربی وابسته به خود بیش از یک سال است مردم یمن را مورد تجاوز قرار داده و خسارات زیادی نیز به زیرساخت های این کشور وارد نموده است.

عربستان سعودی با انتقادات شدیدی از طرف گروه های حقوق بشر مواجه شده است و این سازمان ها حملات هوایی عربستان را مسبب هدف قرار گرفتن غیرنظامیان در یمن معرفی کرده اند.