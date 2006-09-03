دونده ايران در آستانه محروميت قرار گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر داداشي دبير فدراسيون دووميداني گفت : قادر عليزاده دونده اردبيلي كه در ماده پرش سه گام در اين مسابقات شركت كرده بود به دليل عدم هماهنگي و حاضر نشدن در تست دوپينگ ، با خطر محروميت مواجه است .



وي تصريح كرد : زماني كه ستاد ملي مبارزه با دوپينگ جهت انجام تست هاي مربوطه وارد عمل شد، عليزاده ورزشگاه را ترك كرده بود و براي بازگشت به اردبيل در مسير فرودگاه قرار داشت و تلاش تمامي پرسنل فدراسيون براي پيدا كردن وي بدون نتيجه ماند و متاسفانه عليزاده در خطر محروميت قرار گرفته است.



دبيرفدراسيون خاطر نشان كرد : ما روي ورزشكاران فدراسيون دووميداني حساسيت خاصي نداريم و هركجا كه نياز باشد بشدت با متخلفين برخورد خواهيم كرد اما در مورد عليزاده مشكل عدم هماهنگي بوده و بايد منتظر نظر مسوولان مربوطه در اين خصوص باشيم .



داداشي با اشاره با اينكه در ارديبهشت ماه سال جاري از 60 ورزشكار دووميداني كار تست دوپينگ گرفته شده خاطر نشان كرد اميدوار است از اين پس شاهد اتفاقاتي اين چنيني نباشد.



دكتر طاهري سخنگوي ستاد ملي مبارزه با دوپينگ نيز در اين خصوص گفت : با توجه به اينكه قادر عليزاده برگه تست دوپينگ را امضاء كرده و محل مسابقات را ترك كرده احتمال محروميت براي او وجود دارد اما تاكنون در مورد مدت زمان محروميت وي مطلبي را اعلام نكرده ايم .



وي تصريح كرد: طبق قوانين به ورزشكار فرصت خواهيم داد علت عدم حضور خود را به مسوولان مربوطه اعلام كند واگر مورد قبول قرار نگرفت قطعا" با محروميت مواجه خواهدشد .

سخنگوي ستاد ملي مبارزه با دوپينگ ، مدت زمان محروميت براي ورزشكار در مرتبه اول را دو سال و در مرتبه دوم محروميت هميشگي از حضور در ميادين ورزشي اعلام كرد و افزود : دلايل عليزاده به شوراي صدور راي ارسال خواهد شد و بايد منتظر جواب شورا در اين خصوص باشيم .