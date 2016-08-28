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۷ شهریور ۱۳۹۵، ۷:۵۷

فرماندار دشتی خبر داد:

سرانه فضاهای ورزشی دشتی مطلوب است

سرانه فضاهای ورزشی دشتی مطلوب است

دشتی- فرماندار دشتی گفت: در چند سال اخیر سرانه فضاهای ورزشی این شهرستان به حد مطلوبی رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح یکشنبه در مراسم افتتاح زمین چمن مصنوعی روستای لاور شرقی اظهار داشت: در این مدت با تزریق اعتبارات مناسب تحول خوبی در بخش ورزش شاهد هستیم و همین امر باعث افزایش سرانه فضاهای ورزشی شهرستان شده است.

وی افزود: سال گذشته با ابتکار استاندار بوشهر احداث زمین های چمن مصنوعی، بوستان های شهری و روستایی و پایش قلب و عروق در قالب طرح های امید اجتماعی در استان اجرا شد که رضایت مندی و نشاط و شادابی در بین مردم ایجاد کرد.

مهرجو بیان کرد: در شهرستان دشتی نیز ۲۳ زمین چمن مصنوعی احداث شد که از این تعداد ۱۹ زمین چمن مصنوعی در قالب طرح های امید و دو زمین نیز با پیگری های صورت گرفته و تامین اعتبار احداث شده است.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد ۱۱ زمین چمن مصنوعی در روستاها احداث شده است، تصریح کرد: تمامی این زمین های ورزشی در  شهرستان افتتاح شد که نسبت به دیگر جاهای استان پیشتاز است.

مهرجو اضافه کرد: زمین چمن مصنوعی روستای لاور شرقی در زمینی به مساحت هزار و۵۰۰ متر مربع احداث شده که یک میلیارد و۹۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

کد مطلب 3753772

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