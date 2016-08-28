سرانه فضاهای ورزشی دشتی مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح یکشنبه در مراسم افتتاح زمین چمن مصنوعی روستای لاور شرقی اظهار داشت: در این مدت با تزریق اعتبارات مناسب تحول خوبی در بخش ورزش شاهد هستیم و همین امر باعث افزایش سرانه فضاهای ورزشی شهرستان شده است.

وی افزود: سال گذشته با ابتکار استاندار بوشهر احداث زمین های چمن مصنوعی، بوستان های شهری و روستایی و پایش قلب و عروق در قالب طرح های امید اجتماعی در استان اجرا شد که رضایت مندی و نشاط و شادابی در بین مردم ایجاد کرد.

مهرجو بیان کرد: در شهرستان دشتی نیز ۲۳ زمین چمن مصنوعی احداث شد که از این تعداد ۱۹ زمین چمن مصنوعی در قالب طرح های امید و دو زمین نیز با پیگری های صورت گرفته و تامین اعتبار احداث شده است.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد ۱۱ زمین چمن مصنوعی در روستاها احداث شده است، تصریح کرد: تمامی این زمین های ورزشی در شهرستان افتتاح شد که نسبت به دیگر جاهای استان پیشتاز است.

مهرجو اضافه کرد: زمین چمن مصنوعی روستای لاور شرقی در زمینی به مساحت هزار و۵۰۰ متر مربع احداث شده که یک میلیارد و۹۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.