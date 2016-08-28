کمبود نیروی جوان ماهر از مهمترین عوامل بیکاری در استان بوشهر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر، عبدالرسول کازرونی در نشست با مسئولین واحدهای ستای آموزش فنی و حرفه ای استان نهادینه کردن فرهنگ مهارت آموزی را در جامعه مورد تأکید قرار داد و از شناسایی ۷ هزار استاندارد شغلی و مهارتی در کشور خبر داد و اظهار داشت: از این تعداد تاکنون حدود سه هزار استاندارد مهارتی اجرایی شده و در حال آموزش است.

وی یکی از مهمترین عوامل بیکاری در کشور و به ویژه استان بوشهر را فقدان نیروهای جوان مهارت دیده عنوان کرد و افزود: امید است با اجرای تفاهم نامه های همکاری با نیروگاه اتمی بوشهر و سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در تربیت نیروی مهار و توانمند در استان بوشهر گامی مهم برداشته شود.

کازرونی اضافه کرد: اگر بخواهیم از میزان بیکاری موجود در جامعه بکاهیم باید رشته های دانشگاهی را متناسب با نیازهای بازار کار مورد نظر به سمت کاربردی و مهارتی سوق دهیم.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای بوشهر بیان کرد: اگر سازمانها و نهادهای دولتی که ساختمان بلااستفاده در روستاها دارند آن را در اختیار این آموزش فنی و حرفه ای قرار دهند آمادگی داریم که آموزه های فنی و حرفه ای را در همان روستاها با هدف توانمند سازی روستائیان انجام دهیم.

وی بر لزوم اصلاح هرم نیروی انسانی مهارتی بدلیل عدم تناسب میزان تربیت کارشناس و تکنسین و نیز بیکاری زیاد فارغ التحصیلان دانشگاهی و عدم تناسب رشته های دانشگاهی با نیاز بازار کار و نیارسنجی آموزشی منطقه ای و نیز نهادینه کردن فرهنگ مهارت آموزی در خانواده ها تاکید کرد.