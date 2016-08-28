مجلس با سازوکار جدید برای ابطال انتخابات مخالفت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی طرح استفساریه ماده ۷۳ قانون انتخابات مجلس در دستور کار صحن علنی گرفت.

سوال در این استفساریه این بود که آیا عبارت (ابطال انتخابات) در ماده ۷۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی صرفا ناظر به کل حوزه انتخابیه است یا می‌تواند ناظر به هر یک از منتخبان نیز باشد؟

پاسخ این استفساریه این بود، بله، منظور قانونگذار از عبارت (ابطال انتخابات) مندرج در ماده ۷۳ قانون انتخابات مجلس صرفا ناظر به کل حوزه انتخابیه است، نه برخی از منتخبان.

ابطال آرای یک منتخب صرفا در صورتی است که مصادیق ماده ۱۹ این قانون باشد.

مخالفان این استفساریه معتقد بودند موضوع مورد بررسی قانونگذاری است، نه تفسیر قانون و ابطال انتخابات کل حوزه انتخابیه به خاطر تخلفات یک نامزد را ناعادلانه می‌دانستند.

نمایندگان مجلس در پایان علیرغم موافقت دولت با این استفساریه، با ۱۰۹ رای موافق، ۷۴ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در مجلس با آن مخالفت کردند.