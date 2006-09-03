رسوايي مالي 2.6 ميليارد دلاري هفت شركت آمريكايي

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، شركتهاي AT and T، بوئينگ، كامورس تكنولوژي، پرودنشال فايننشال، مدترونيك، شرينگ پلاگ و شركت خدمات درماني Tenet از سوي وزارد دادگستري آمريكا به اتهام انجام فعاليتهاي مالي خلاف قانون و سوءاستفاده مالي تحت پيگرد قرار گرفتند.
اين شركتها به مبادلات دروغين سهام، صورتحسابهاي نادرست و حسابسازي، و تخلف در عرضه سهام متهم شدهاند و كل جرائم مالي آنها 2.6 ميليارد دلار برآورد ميشود.
در حالي كه پنج سال از رسوايي مالي شركت "انرون" (كه به انحلال آن انجاميد) ميگذرد، تخلفات مالي در شركتهاي بزرگ آمريكايي به تدريج در حال هويدا شدن است و با وجود پيگيري جدي دولت آمريكا، سوءاستفاده مالي در بين اين شركتها همچنان شايع است.
پس از رسوايي انرون كه مقامات آن اقدام به حسابسازي كرده بودند و صورتهاي مالي شركت را به دروغ مثبت نشان دادند، دولت آمريكا كميته ويژهاي براي بررسي تخلفات مالي شركتها تشكيل داد اما منتقدان معتقدند اين كميته تاكنون نتوانسته است پرده از رسواييهاي مالي گسترده بردارد.
برخي حقوقدانان آمريكايي معتقدند تخلفات مالي در ميان شركتهاي بزرگ اين كشور، بسيار شايع شده است و براي مقابله با آن جرائم و مجازاتهاي سنگينتري مورد نياز است.
اين گزارش حاكي است، از جولاي 2002 تا مارس 2006 بيش از 1000 پرونده تخلفات مالي بيش از 160 مدير ارشد شركتهاي آمريكايي در وزارت دادگستري آمريكا مورد بررسي قرار گرفت.
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