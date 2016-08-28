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۷ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۳۱

دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی؛

مراسم بزرگداشت شهیدان رجایی و باهنر در قزوین برگزار می‌شود

مراسم بزرگداشت شهیدان رجایی و باهنر در قزوین برگزار می‌شود

قزوین- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از مردم برای حضور در مراسم بزرگداشت شهیدان رجایی و باهنر دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، با صدور اطلاعیه ای از مردم شهید پرور، همیشه در صحنه و قدرشناس استان دعوت کرد تا با حضور گسترده، آگاهانه و انقلابی خود، در مراسم گرامیداشت شهدای عالی مقام هشتم شهریور با آرمان‌های بلند، افق برتر و راه روشن این شهدا و امام شهیدان تجدید میثاق کنند.

در این اطلاعیه آمده است: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین؛ ضمن گرامیداشت هفته دولت، با تجدید احترام به مقام شامخ و رفیع شهیدان انقلاب اسلامی به ویژه شهیدان والامقام «رجایی و باهنر» و سایر شهدای گرانقدر شهریورماه، از عموم مردم عزیز و شریف دعوت می کند، تا با حضوری گسترده، انقلابی و انبوه در مراسم بزرگداشت آن شهیدان گرانقدر که برگزار می شود، یاد و خاطره آنان را زنده و بار دیگر با آرمان های والای شهیدان انقلاب اسلامی، به ویژه دو شهید گرانقدر تجدید بیعت کنید.

مراسم بزرگداشت شهیدان رجایی و باهنر روز دوشنبه ۸شهریورماه سال جاری بعداز نماز مغرب وعشاء در مسجد امام خمینی (ره) با سخنرانی حجت الاسلام دکتر شریعتی برگزار می شود.

کد مطلب 3753835

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