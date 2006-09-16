احتمال بررسي مجوز پيش از چاپ كتاب در خانه كتاب قوت گرفت

فرهاد نباتي در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : خانه كتاب نهادي غير انتفاعي و غير دولتي است كه وظيفه اطلاع رساني در زمينه كتاب و نشر را بر عهده دارد . توسعه تجارت كتاب در ايران و ارتباط با بازارهاي جهاني ، فعاليت در زمينه توسعه نشر الكترونيك و ترويج و اطلاع رساني در اين زمينه از ديگر برنامه هاي خانه كتاب است .

وي در ادامه افزود : صدور مجوز كتاب ، تخصيص كاغذ يارانه اي خارجي ميان ناشران و فعاليت هاي مرتبط با حوزه نشراز جمله وظايف اداره كتاب وزارت ارشاد است اما خانه كتاب از بعد نرم افزاري در زمينه اطلاع رساني تازه هاي نشر ، امور فني مربوط به اين حوزه از جمله راه اندازي و سايت اطلاع رساني صدور شابك و وظايفي از اين دست را بر عهده دارد .

عضو هيئت مديره خانه كتاب با بيان اين مطلب افزود : با شروع به كار مديريت جديد خانه كتاب دور تازه اي از فعاليت هاي اطلاع رساني در اين مركز آغاز شده است و با توجه به اينكه خانه كتاب نهادي غير انتفاعي و غير دولتي است ما تلاش مي كنيم در زمينه هاي مرتبط با حوزه نشر با بخش خصوصي همكاري كنيم .

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا قرار است بخشي از فعاليت در زمينه صدور مجوز پيش از انتشار به خانه كتاب سپرده شود گفت : ممكن است ميان مديره ارشاد و خانه كتاب چنين توافقي صورت گرفته باشد اما هنوز در اين زمينه مطلبي در هيئت مديره مطرح نشده است و من از چنين تصميمي اطلاع ندارم اما شايد بر اساس اساسنامه خانه كتاب كه به صورت كلي به برخي از موضوعات اشاره كرده چنين مسئوليتي در چارچوب فعاليت هاي آن بگنجد .

فرهاد نباتي نقد كتاب را از ديگر وظايف خانه كتاب عنوان كرد و افزود : از جمله مهمترين اهداف خانه كتاب نقد كتاب است كه در راستاي اين هدف مجموعه نشريات كتاب ماه و كتاب هفته را منتشر مي كند . به جز اين انتشار كتاب در زمينه هاي مرتبط با توليد كتاب از ديگر اهداف ما است .