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۲۵ شهریور ۱۳۸۵، ۱۳:۱۲

بر اساس اظهارات عضو هيات مديره خانه كتاب در گفتگو با مهر :

احتمال بررسي مجوز پيش از چاپ كتاب در خانه كتاب قوت گرفت

احتمال بررسي مجوز پيش از چاپ كتاب در خانه كتاب قوت گرفت

خانه كتاب در زمينه اطلاع رساني كتاب فعاليت مي كند و با توجه به اينكه اساسنامه اين مركز برخي از موضوعات را به صورت كلي مطرح كرده ، ممكن است وظيفه بررسي مجوز پيش از انتشار كتاب هم در چارچوب فعاليت هاي آن قرار بگيرد .

فرهاد نباتي در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : خانه كتاب نهادي غير انتفاعي و غير دولتي است كه وظيفه اطلاع رساني در زمينه كتاب و نشر را بر عهده دارد . توسعه تجارت كتاب در ايران و ارتباط با بازارهاي جهاني ، فعاليت در زمينه توسعه نشر الكترونيك و ترويج و اطلاع رساني در اين زمينه از ديگر برنامه هاي خانه كتاب است .

وي در ادامه افزود : صدور مجوز كتاب ، تخصيص كاغذ يارانه اي خارجي ميان ناشران و فعاليت هاي مرتبط با حوزه نشراز جمله وظايف اداره كتاب وزارت ارشاد است اما خانه كتاب از بعد نرم افزاري در زمينه اطلاع رساني تازه هاي نشر ، امور فني مربوط به اين حوزه از جمله راه اندازي و سايت اطلاع رساني صدور شابك و وظايفي از اين دست را بر عهده دارد .

عضو هيئت مديره خانه كتاب با بيان اين مطلب افزود : با شروع به كار مديريت جديد خانه كتاب دور تازه اي از فعاليت هاي اطلاع رساني در اين مركز آغاز شده است و با توجه به اينكه خانه كتاب نهادي غير انتفاعي و غير دولتي است ما تلاش مي كنيم در زمينه هاي مرتبط با حوزه نشر با بخش خصوصي همكاري كنيم .

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا قرار است بخشي از فعاليت در زمينه صدور مجوز پيش از انتشار به خانه كتاب سپرده شود گفت : ممكن است ميان مديره ارشاد و خانه كتاب چنين توافقي صورت گرفته باشد اما هنوز در اين زمينه مطلبي در هيئت مديره مطرح نشده است و من از چنين تصميمي اطلاع ندارم اما شايد بر اساس اساسنامه خانه كتاب كه به صورت كلي به برخي از موضوعات اشاره كرده چنين مسئوليتي در چارچوب فعاليت هاي آن بگنجد .

فرهاد نباتي نقد كتاب را از ديگر وظايف خانه كتاب عنوان كرد و افزود : از جمله مهمترين اهداف خانه كتاب نقد كتاب است كه در راستاي اين هدف مجموعه نشريات كتاب ماه و كتاب هفته را منتشر مي كند . به جز اين انتشار كتاب در زمينه هاي مرتبط با توليد كتاب از ديگر اهداف ما است .

کد مطلب 375384

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