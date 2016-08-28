بازسازی مناطق زلزله زده در ایلام یکی از الگوهای موفق کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، عزیزالله مهدیان در دیدار با مدیر کل بحران استان ایلام گفت: روند و نحوه بازسازی مناطق زلزله زده در ایلام از بهترین ها در کشور است که چهره این مناطق را کاملا تغییر داده است.

وی تصریح کرد: بازسازی در این مناطق که با مشارکت مردمی همراه بود و بدون کمک استان های معین انجام گرفت که ستاد بازسازی مناطق زلزله زده در سریع ترین زمان ممکن تشکیل شد و آواربرداری به سرعت انجام شد و مردم آسیب دیده به بانک ها برای بازسازی جهت دریافت تسهیلات معرفی شدند که سرعت اجرای بازسازی در مناطق زلزله زده استان ایلام در کشور کم نظیر و یا حتی بی نظیر بوده است.

مدیر کل مدیریت بحران استان ایلام نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارش از روند بازسازی در استان در مناطق زلزله زده و سیل زده خواست رفع مشکلات و موانع در این حوزه شد و گفت: تخصیص اعتبارات بلاعوض و عمرانی نیازمند توجه بیشتر است.

احمد کرمی ادامه داد: مشکلاتی در بحث افرادی که چندین مورد خسارت به طور مثال در بخش مسکن ، خودرو و واحد صنفی داشته اند موانعی وجود دارد که نیازمند توجه خاص برای رفع این مشکل است.