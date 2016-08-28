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۷ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۳۷

دستگیری اعضای باند کلاهبرداری شش میلیاردی در پاکدشت

دستگیری اعضای باند کلاهبرداری شش میلیاردی در پاکدشت

فرمانده انتظامی شرق  استان تهران از دستگیری اعضای یک باند کلاهبرداری در پاکدشت خبر داد و گفت: این باند با جعل اسناد، ‌اقدام به کلاهبرداری ۶ میلیارد تومانی از شهروندان کرده بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عبدالرضا ناظری افزود: در پی شکایت چند شهروند مبنی بر فروش یک باب منزل شخصی به چند نفر، ‌موضوع به صورت ویژه در دستور کار تیمی از کارآگاهان پلیس پاکدشت قرار گرفت.

این مقام انتظامی ادامه داد: ماموران انتظامی پس از انجام تحقیقات لازم و اطمینان از صحت و سقم موضوع و همچنین به دست آوردن شیوه و شگرد متهم، وی و همدستانش را دستگیر کردند.

سردار ناظری با بیان اینکه به محض دستگیری متهمان شکایت های متعددی در خصوص کلاهبرداری از این اشخاص به پلیس آگاهی اعلام شد، اضافه کرد: تاکنون ۲۰ تن از مالباختگان این پرونده شناسایی و در این رابطه هفت نفر نیز دستگیر شده اند.

وی تاکید کرد: متهمان در پلیس آگاهی به کلاهبرداری۶ میلیارد تومانی از شهروندان با فریب آنها جهت فروش زمین و خانه، استفاده از حواله های سنگ ساختمانی جعلی، شناسایی و فروش زمین هایی که مالک آنها مشخص نیست، انجام کارهای غیرقانونی در ادارات دولتی، اجیر نمودن اشخاصی با هویت های جعلی و... اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران در پایان یادآور شد: شهروندان در انجام معاملات و کارهای روزمره، به کسانی که خود را به عنوان افراد صاحب نفوذ معرفی می کنند اعتماد نکنند و امور کاری خود را با مشورت با افراد خبره و آگاه انجام دهند.

کد مطلب 3753858

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