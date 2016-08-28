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۷ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۳۴

وزیر کشور از مجموعه صنعتی مارال در علی آبادکتول بازدید کرد

وزیر کشور از مجموعه صنعتی مارال در علی آبادکتول بازدید کرد

علی آبادکتول- وزیر کشور در چهارمین روز از سفر پنج روزه خود به گلستان، از مجموعه تولیدی - صنعتی مارال در شهرک صنعتی علی آبادکتول بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی صبح یکشنبه در چهارمین روز از سفر پنج روزه خود به گلستان از روند احیاء مجموعه تولیدی - صنعتی مارال بازدید کرد.

رئیس صنعت، معدن و تجارت گلستان در حاشیه این بازدید به خبرنگار مهر گفت: مجموعه «مارال فروز: با سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد ریال سرمایه ثابت و ۱۰۰ میلیارد ریال سرمایه در گردش احیاء شد.

حسینقلی قوانلو با بیان این که ۳۵۰ میلیارد ریال از این مجموعه سرمایه گذاری جدید است، ادامه داد: با راه اندازی این واحد به طور مستقیم برای ۱۰۰ نفر اشتغال ایجاد شده است.

قوانلو تصریح کرد: این مجموعه در دو شیفت کاری ۱۲ ساعته در چهار بخش تولید رب گوجه فرنگی، انواع کنسرو، شالیکوبی و سردخانه ۱۲ هزار تنی افتتاح و راه اندازی شد.

وی خاطر نشان کرد: این واحد در صورت تکمیل ظرفیت توان ایجاد اشتغال تا ۳۰۰ نفر به صورت مستقیم و حدود ۹۰۰ نفر به صورت غیر  مستقیم را دارد.

به گفته رئیس صنعت، معدن و تجارت گلستان اضافه کرد: این مجموعه در سال ۱۳۹۰ به دلیل مشکلات مالی و عدم تامین سرمایه گردش مورد نیاز و عدم حمایت بانک ها متوقف شد که سرمایه گذاران جدید با سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیاردی و نصب خطوط تولید جدید آماده بهره برداری شد.

کد مطلب 3753873

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