علیرضا صلواتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر سه شنبه‌های بدون خودرو را یکی از طرح‌های پویش مردمی فرهنگ ترافیک در شهر اصفهان اعلام کرد و اظهار داشت: باید توجه داشت که این طرح در حال حاضر الگوی عملی و فارغ از تبلیغات شهرداری اصفهان است که برای شهروندان به نمایش گذاشته شده است.

وی با اشاره به اینکه خیابان چهارباغ با سابقه ۴۰۰ ساله برای اجرای طرح سه شنبه‌های بدون خودرو در نخستین گام انتخاب شده است، افزود: این خیابان که به نوعی فضای خاطره انگیز و قدیمی را برای شهروندان تداعی می‌کند در دستو رکار قرار گرفت تا در بخشی از ساعات روز این خیابان برای تردد خود رو و موتورسیکلت مسدود شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه اجرای طرح سه‌شنبه‌های بدون خودرو در کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر و شورای ترافیک استان اصفهان طرح و مورد استقبال قرار گرفت، ابراز داشت: همچنین باید توجه داشت که برای این طرح پیوست‌های ترافیکی، انتطامی، ایمنی، اطلاع رسانی، فرهنگی و اجتماعی تهیه شد و همه جوانب امر مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه تاکنون چهار هفته از سه‌شنبه‌های بدون خودرو را سپری کرده‌ایم، اضافه کرد: طی این چهار هفته برنامه‌های متنوع فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و ورزشی که به نوعی برای شهروندان بسیار جذاب بود، اجرا شد.

درخواست ۱۴ استان برای ارائه طرح سه‌شنبه‌های بدون خودرو

صلواتی حضور خادمان رضوی، ورزشکاران پاراالمپیکی، مسئولان شهری، استانی و ملی در طرح سه شنبه‌های بدون خودرو را بیانگر دیدگاه مثبت همگانی نسبت به این طرح دانست و افزود: از این رو تاکنون از ۱۴ استان اصفهان درخواست ارائه طرح داشتیم و دو استان نیز تقاضای اجرای این طرح را دارند که این امر بیانگر اجرای موفق طرح سه شنبه‌های بدون خودرو با کمترین حاشیه بوده‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه طرح سه شنبه‌های بدون خودرو به پیاده رو شدن چهارباغ منتهی خواهد شد، ادامه داد: در این راستا قرار است خیابان چهارباغ از ۹ شهریور ماه به صورت دائمی به یک خیابان فرهنگی تبدیل شود و از این پس این خیابان گذر فرهنگی دائمی شهر اصفهان شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه ادامه طرح سه شنبه‌های بدون خودرو توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی و منطقه سه شهرداری اصفهان انجام می‌شود، تصریح کرد: در خیابان چهارباغ در ادامه برنامه‌های قبلی حضور هنرمندان، شعرا، نویسندگان، پاتوق‌های هنری، خاطره گویی، نمایش‌های اصفهان قدیم و برنامه‌هایی از این دست را شاهد خواهیم بود.

وی همچنین با اشاره به اینکه سه‌شنبه‌های بدون خودرو حس تعلق شهروندان را نیز برانگیخته است، بیان داشت: از این رو قرار است با توجه به برنامه‌ ریزی صورت گرفته طرح سه‌شنبه‌های بدون خودرو در همه مناطق شهرداری اصفهان اجرایی شود.

صلواتی در خصوص دیگر برنامه‌های در دستور کار پویش مردمی ترافیک نیز بیان داشت: ایجاد گذرگاه‌های ایمن عابر پیاده، پلیس افتخاری ترافیک، داوران ترافیک، جشنواره حمل و نقل پاک با عنوان پاکرو و یکشنبه‌های با اتوبوس از جمله برنامه‌های در دستور کار این پویش مردمی قرار می گیرد.