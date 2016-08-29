راه اندازی بانک فیلم در دانشگاه تهران

مجید سرسنگی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درحال برنامه ریزی هستیم تا از طریق فضای مجازی امکانی را فراهم کنیم تا دانشجویان بتوانند در ساعاتی از روز که تداخلی با برنامه درسی آنها ندارد از طریق شبکه مولتی مدیای فرهنگی دانشگاه بتوانند به یک بانک فیلم دسترسی داشته باشند.

وی افزود: زیرساخت های این موضوع فراهم شده و با یک شرکت درحال مذاکره هستیم تا اجرای این برنامه عملیاتی شود.

معاون فرهنگی دانشگاه تهران تاکید کرد: این شبکه تنها شامل فیلم های سینمایی نیست بلکه فیلم های مستند، فیلم های معرفی مفاخر و شخصیت های فرهنگی و علمی کشور نیز در این شبکه قرار داده خواهد شد.

سرسنگی تاکید کرد: نوع فیلم هایی که در این شبکه قرار داده خواهد شد متناسب با فرهنگ دانشگاهی است و قصد نمایش فیلم هایی عمومی و عامه پسند را در این شبکه نداریم.

وی خاطرنشان کرد: با راه اندازی این شبکه به دنبال نمایش فیلم هایی هستیم که فضای فرهنگی دانشگاه را ارتقا دهند.

معاون فرهنگی دانشگاه تهران اظهار داشت: با نمایش فیلم هایی از مفاخر و شخصیت های علمی و دانشگاهی کشور در این شبکه بستری فراهم می شود تا دانشجویان بتوانند الگو سازی کنند.

سرسنگی عنوان کرد: زیرساخت های این طرح فراهم شده اما اجرای آن منوط به تامین بودجه است درحال مذاکره هستیم تا علاوه بر بودجه دانشگاه بتوانیم با کمک خیرین و نهادهای فرهنگی این طرح را در دانشگاه کلید بزنیم.