امان‌الله خدمتگزار در گفتگو با مهر اظهار کرد: افتتاح این پروژه‌ها فردا با حضور معاون سیاسی استاندار در فاروج به بهره‌برداری می‌رسد.

خدمتگزار افزود: این پروژه‌ها در حوزه جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، آموزش‌وپرورش، بهداشت و درمان، سازمان تبلیغات، پروژه‌های بنیاد مسکن و بهزیستی، مخابرات و چند پروژه‌ دیگر آماده بهره‌برداری است.

وی تصریح کرد: پنج پروژه در حوزه اقتصاد مقاومتی درزمینهٔ های فراوری انگور، ساخت تصفیه‌خانه کارخانه رب فاروج و تولید کاتود مس، سیم و کابل و پودر لاستیک با ۱۰ میلیارد تومان اعتبار از دیگر پروژه‌های قابل‌افتتاح در هفته دولت است.

فرماندار فاروج بیان کرد: همچنین کارخانه قوطی سازی در شهرک صنایع غذایی و کارخانه بسته‌بندی و فراوری زعفران کلنگ زنی می‌شود که برای عملیات اجرایی این دو پروژه ۲۸ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی می‌شود.