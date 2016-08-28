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۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۱۲

فرماندار فاروج؛

 ۵۹ پروژه همزمان با هفته دولت در فاروج به بهره‌برداری می‌رسد

 ۵۹ پروژه همزمان با هفته دولت در فاروج به بهره‌برداری می‌رسد

فاروج- فرماندار شهرستان فاروج از افتتاح ۵۹ پروژه بااعتباری بالغ‌بر ۶۰ میلیارد و ۳۲۲ میلیون تومان در این شهرستان خبر داد.

امان‌الله خدمتگزار در گفتگو با مهر اظهار کرد: افتتاح این پروژه‌ها فردا  با حضور معاون سیاسی استاندار در فاروج به بهره‌برداری می‌رسد.

خدمتگزار افزود: این پروژه‌ها در حوزه جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، آموزش‌وپرورش، بهداشت و درمان، سازمان تبلیغات، پروژه‌های بنیاد مسکن و بهزیستی، مخابرات و چند  پروژه‌ دیگر آماده بهره‌برداری است.

وی تصریح کرد: پنج پروژه در حوزه اقتصاد مقاومتی درزمینهٔ های فراوری انگور، ساخت تصفیه‌خانه کارخانه رب فاروج و تولید کاتود مس، سیم و کابل و پودر لاستیک با ۱۰ میلیارد تومان اعتبار از دیگر پروژه‌های قابل‌افتتاح در هفته دولت است.

فرماندار فاروج بیان کرد: همچنین کارخانه قوطی سازی در شهرک صنایع غذایی و کارخانه بسته‌بندی و فراوری زعفران کلنگ زنی می‌شود که برای عملیات اجرایی این دو پروژه ۲۸ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 3753907

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