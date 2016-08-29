بهنام مرادی درباره نمایشگاه نقاشی خطی که این روزها برپا کرده است به خبرنگار مهر گفت: قبل از صحبت درباره نمایشگاه خودم باید این را بگویم که نسل ما این شانس را داشته که استادان بسیار خوش ذوق و متبحری داشته باشد و این استادان راه را برای ما باز کرده اند. در واقع من هم مانند بسیاری دیگر از هنرمندان جوان با دیدن خط این بزرگان به هنر خوشنویسی علاقمند شدم و ابتدا هم مجذوب خوشنویسی و بعد وارد حیطه نقاشی‌خط شدم.

وی ادامه داد: به گمانم خوشنویسی حال خاصی به انسان می دهد و او را از زمین جدا می کند و همین حال و احوال است که این هنر را در این سرزمین شرقی اعتلا داده است.

مرادی با اشاره به اینکه در آثاری که در این نمایشگاه ارائه کرده فنون خوشنویسی را در حد اعلایی به اجرا درآورده است، بیان کرد: آن بخشی که برایم مهم بود استفاده از الهاماتی بود که از طبیعت گرفته‌ام. بیشترین تاثیری هم که از طبیعت گرفتم از نور بوده است و به نظرم توانسته ام این را در تابلوهایم هم نشان بدهم.

وی درباره گرایشش به نقاشی خط نیز بیان کرد: فارغ از اینکه آنچه من خلق کرده ام نقاشی خط است یا خط نقاشی و فارغ از این بحث که سر این عنوان اختلاف نظرهای اساسی وجود دارد و در میان خوشنویسان بحث است که این هنر را کدام عنوان بنامند. احساسم این است که ما هم باید بپذیریم هر جا خط بر نقاشی غلبه کند باید عنوان خط نقاشی به کار ببریم و هر جا نقاشی بر خوشنویسی غلبه دارد عنوان نقاشی خط استفاده شود.

وی ابراز امیدواری کرد توانسته باشد آثاری خلق کند که بازتاب دهنده حالات روحی او باشد.

نمایشگاه بهرام مرادی تا آخر این هفته همه روزه به جز چهارشنبه ها از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای عموم علاقمندان هنر به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از فاطمی، کوچه پرستو، پلاک ۲۲، واحد ۱، گالری «برسام» خواهد بود.