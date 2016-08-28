افتتاح ۳۵کیلومتر از بزرگراه بجنورد-گرگان/اتصال بازرگان به سرخس

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود امروز یکشنبه با حضور محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و علی نورزاد مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، بخشی از کریدور شرق به غرب شمال کشور حدفاصل بجنورد- کریک- آشخانه به طول ۲۵ کیلومتر و چشمه‌خان به چمن بید به طول ۱۰ کیلومتر افتتاح شود که این مراسم به روزهای آینده موکول شد.

این پروژه به طول ۵۱۱ کیلومتر مرز سرخس در شرق کشور را به مرز بازرگان در غرب کشور متصل می کند. از این بزرگراه تاکنون ۳۷۰ کیلومتر افتتاح شده و ۱۳۸ کیلومتر آن باقی مانده است.

بر اساس این گزارش، این مسیر از مرز بازرگان شروع شده و از کناره شمالی کشور از استان های مازندران، گیلان و خراسان شمالی عبور می کند و به مرز سرخس می رسد.

این ۱۳۸ کیلومتر باقی مانده، در بجنورد- آشخانه به جنگل گلستان است که اهمیت زیادی از جنبه گردشگری و زیارت بارگاه امام رضا(ع) دارد، ضمن آنکه یکی از پرترددترین مسیرها به شمار می رود. تا قبل از این، این مسیر به صورت راه اصلی بوده و حجم ترافیک سنگینی را در این مسیر شاهد بودیم، به‌طوری‌که سالانه ۲۰ میلیون تردد در این محور انجام می‌شد.

اعتبار این پروژه ۵۰ میلیارد تومان است و به گفته مسوولان وزارت راه و شهرسازی، ساخت باقی مانده مسیر هم در اولویت این وزارتخانه قرار دارد.