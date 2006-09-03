به گزارش خبرگزاري مهر، دريافت جايزه از جشن سينمايي تلويزيوني دنياي تصوير از آنجا كه تنها جشن سينمايي خصوصي و مستقل در ايران محسوب مي شود، براي برندگان اين جشن اهميت ويژه اي دارد. به ويژه كه اين جشن بخش برگزيدگان تلويزيوني هم دارد و فارغ از سازمان صدا و سيما از برترين هاي تلويزيون تقدير مي كند.

نسرين مقانلو در مورد تنديس حافظي كه از جشن دنياي تصوير دريافت كرده، مي گويد: "تاكنون تنها براي بازي در "مهمان مامان" نامزد دريافت جايزه شده بودم و تنديس حافظ اولين جايزه در طول فعاليت بازيگري ام محسوب مي شود."

مقانلو با تشكر از داوراني كه اين جايزه را به وي اهدا كرده اند، مي گويد: "داوران لطف داشتند و بازي من را در مجموعه "حس سوم" براي اين جايزه مناسب ارزيابي كردند. دريافت اين جايزه باعث مي شود همانطور كه تاكنون با وسواس كارهايم را انتخاب مي كردم، وسواس بيشتري در انتخاب نقش داشته باشم. همواره دريافت جايزه باعث بالاتررفتن وسواس برندگان مي شود و مطمئناً تنديس حافظ هم در مورد كارهاي من چنين تاثيري خواهد داشت."

مقانلو با اشاره به عملكرد هيات داوران در انتخاب ساير برندگان مي گويد: "با نگاهي به جوايزي كه افراد در جشن دنياي تصوير دريافت كردند اينچنين به نظر مي رسد كه اعضا هيات داوران در اهدا جوايز درست عمل كرده اند."