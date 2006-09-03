مديران چاپخانه ها از پرداخت بيمه كارگران خودداري مي كنند

داوود شايسـته خصلت در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : اگرچه صنعت چاپ بعدي صنعتي و فني دارد از سوي ديگر يك هنر واقعي است كه توليدات اين عرصه در نبود دستگاه هاي چاپ مدرن و پيشرفته با دستان توانمند كارگران چاپخانه ها توليد مي شود .

وي در ادامه تصريح كرد : مسئله اي مديران دولتي بايد به آن توجه داشته باشند مساله بيمه كارگران چاپخانه ها است كه بسياري از مالكان و مديران چاپخانه ها بدليل وجود مشكلاتي كه دارند از بيمه كارگران خود خودداري مي كنند .

اين پيشكسوت صنعت چاپ افزود : در تمام سالهايي كه كارگران چاپخانه ها مجبور بودند با دستگاه هاي كهنه به كار خود ادامه دهند و حتي كار تعميرات ماشين آلات را هم خود انجام دهند . آنچه كه امروز در اين صنعت شاهد هستيم نتيجه همين نوآوري و صبر كارگران چاپخانه ها است .





مهندس شايسته خصلت مدير چاپخانه و فعال در عرصه توليد كتابهاي درسي يكي از ديگر از كساني است كه در جشن شب پيش مورد تقدير قرار گرفت .





سيد مجتبي تابان فر پدر صنعت چاپ ايران

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در حاشيه مراسم روز ملي صنعت چاپ كه شب گذشته با حضور غلامعلي حداد عادل ، محسن پرويز و جلال ذكايي برگزار شد ، سه تن از پيشكسوتان و خادمان صنعت چاپ كه خدمات شاياني به اين صنعت انجام داده اند ، مورد تقدير قرار گرفتند و همچنين فيلمي از زندگي و فعاليت هاي آنان در تالار وحدت به نمايش گذاشته شد .

به جز داوود شايسته خصلت ، استاد سيد مجتبي تابان فر نخستين كسي بود كه در جشن روز گذشته مورد تجليل قرار گرفت . وي با 98 سال سن هنوز به اين صنعت علاقه دارد و پيشرفت هاي آن را از نزديك زير نظر دارد .



وي از جمله نخستين كساني است كه در بيش از شصت سال قبل با استخدام چند عكاس از مناطق زيارتي و تفريحي كشور تصاويري تهيه كرد و در چاپخانه خود به چاپ رساند .

پس از وي از محمد باقر مجتبايي يكي از مديران سازمان توسعه صادرات كشور به دليل خدماتش به صنعت چاپ و كمك هايي كه به گسترش صادرات خدمات چاپي ايران به ديگر كشورها داشته است تقدير شد .