هادي بيدختي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت:كميته اي براي بررسي جواب شركت هاي نماد بسته تشكيل شده و با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده ،نتيجه بررسي هاي اين كميته به‌زودي مشخص خواهد شد و تابلوي چهارم از اول مهر ماه راه اندازي مي شود.

بيدختي در مورد دلايل بسته شدن نماد برخي شركت هاي معدني گفت:ما در سازمان بورس هر گاه احساس كنيم وضعيت شركتي غير عادي است و مثلا عرضه و تقاضاي آن از روال عادي خارج است ، موقعيت شركت را بررسي مي كنيم.

وي ادامه داد:وضعيت غير عادي يك سهم يا به اين دليل است كه اطلاعات بازار در مورد اين شركت كافي نيست و يا اين كه سهامداران در مورد شركت اشتباه مي كنند و به همين دليل و به منظور افزايش اطلاعات بازار ،نماد شركت را بسته و از شركت مي خواهيم اطلاعات جديد و آخرين وضعيت شركت را به بازار ارائه دهد و در مورد برخي شركت هاي معدني نيز همين شرايط بوجود آمده است.

معاون نظارت و عمليات سازمان بورس در مورد اظهار نظر برخي كارگزاران، مبني بر محدود بودن اختيارات ناظرين در بورس هاي منطقه اي ،گفت:بسياري از كار ها در بورس از جمله نظارت بر بازار به صورت متمركز انجام مي گيرد و در واقع يكسري كارها كه لازم بود اختيار آن به ناظرين در بورس هاي مناطق داده شده است و اكثر كار ها در بورس به‌صورت متمركز انجام ميگيرد.

وي ادامه داد:بسياري از كارها مثل باز يا بسته شدن نمادها ،محدوده دامنه نوسان و ... به صورت متمركز انجام مي گيرد و ناظرين در بورس هاي مناطق نقش هماهنگ كننده را دارند؛ از اين رو، تا جايي كه امكان داشته باشد و تمركز به هم نخورد اختيارات به ناظرين در بورس هاي مناطق داده مي شود.