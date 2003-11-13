گالري سيحون تعطيل شد

به گزارش خبرنگار هنري " مهر" معصومه سيحون ضمن اعلام اين خبر گفت : عليرغم بروز اين رخداد ، با توجه به هماهنگي هايي كه با چند گالري ديگر انجام داده ام ، هنرمنداني كه براي نمايش آثارشان در مدت تعميرات گالري برنامه ريزي كرده بودند با هيچ مشكلي روبرو نخواهند بود و آثارشان درگالري هاي جايگزين به نمايش گذاشته مي شود .

وي افزود : فروريختن سقف گالري سيحون به دليل انجام تعميرات به شكل غير اصولي توسط مالك مكان كه درطبقه فوقاني گالري ساكن است ، رخ داده است .

سيحون با اشاره به اين امر كه اين واقعه در شرايطي رخ داد كه وي در گالري مشغول كار بوده است افزود : خدا را هزار بار شكر مي كنم كه حافظ جان من است .

وي در ادامه با اشاره به تلاش هاي انجام شده براي برپايي نمايشگاه آثار مردودين دو سالانه ششم نقاشي افزود : انعكاس خبر برپايي نمايشگاه دو سالانه ششم نقاشي تهران ، مسئله جديدي نيست ، بلكه همه دست اندركاران هنر و افرادي كه كمترين اشرافي به موضوع داشتند از چهار ماه پيش مي دانستند كه سر انجام موزه هنرهاي معاصر تهران اين نمايشگاه را برگزار خواهد كرد .

سيحون در ادامه با انتقاد ازموضع گيري هاي منفعل برخي رسانه گفت : به نظر مي رسد اخبار مخابره شده طي اين مدت ، مبني بر نبود مكاني براي برپايي دو سالانه ششم نقاشي زمينه را براي تصويب طرح احداث ساختماني براي برپايي دو سالانه ها در زميني واقع در فضاي بين موزه هنرهاي معاصر تهران و موزه فرش فراهم ساخته است .

وي در پايان گفت : بازي هاي انجام شده براي برپايي دوسالانه ششم نقاشي تهران باعث تاثيرات منفي در روحيه نسل جوان هنرمندان تجسمي ايران داشته است . هنرمنداني كه براي شركت در نمايشگاه مردودين دوسالانه ششم ثبت نام كرده اند با وجودي كه از خلاقيت هنري بالايي برخوردارند اما ازشرايط و امكاناتي كه بسياري از هنرمندان نامدار و فاقد خلاقيتي كه امروزه در راس امور قرار دارند بي بهره اند . به اين ترتيب به نظر مي رسد بايد درنحوه ارائه امكاناتي همچون خريد آثار هنري ، اعزام هنرمندان به خارج از كشور و برپايي نمايشگاه هاي رسمي هنرهاي تجسمي بازنگري اساسي صورت گيرد .