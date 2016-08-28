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۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۰۳

معاون عمرانی استانداری زنجان:

استاندارد سازی جاده ها در زنجان مورد تاکید است

استاندارد سازی جاده ها در زنجان مورد تاکید است

زنجان-معاون عمرانی استانداری زنجان گفت: متاسفانه بیش از ۳۵ الی ۳۶ درصد از تصادفات در جاده های استان مربوط به واژگونی خودرو است ولی با این حال به استاندارد سازی جاده ها تاکید داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد رحمتی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح طرح های عمرانی اداره کل راه و شهر سازی، افزود: بخش راه درتوسعه جامعه بسیار موثر است و در این راستا طرح های راه و شهر سازی  با توجه به نیاز استان و اولویت های حوزه راه اجرا می شود.

وی با بیان اینکه راه یکی از زیر ساخت های اصلی توسعه است، ادامه داد: استان زنجان در موقعیت مناسب از نظر زیرساخت های بخش راه قرار دارد لذا باید به بحث ارتقای ایمنی و توسعه راه ها توجه ویژه شود.

معاون عمرانی استانداری زنجان گفت: در استان زنجان با توجه به مطالباتی که مردم مناطق مختلف دارند اجرای طرح ها براساس اولویت بندی است و با توجه به برنامه ریزی ها به توسعه محورهای مواصلاتی اقدام می کنیم.

رحمتی تاکید کرد: متاسفانه بیش از ۳۵ الی ۳۶ درصد از تصادفات در جاده های استان مربوط به واژگونی خودرو است و علت این امر هم به علت خستگی و خواب آلودگی بوده ولی با این وجود برای ارتقاء سطح ایمنی جاده های استان برنامه ریزی های عملیاتی در دست اجرا است.

وی افزود: باید استاندارد های لازم در بحث راه مد نظر قرار گرفته و زیرساخت های مناسب برای بخش حمل و نقل جاده ای استان اعمال شود.

معاون عمرانی استانداری زنجان تصریح کرد: یکی از مواردی که در تصادفات شاهد هستیم خطای انسانی علت بیشتر تصادفات است ولی با  وجود کمبود اعتبارات به ایمن سازی و استاندارد سازی جاده ها تاکید داریم.

کد مطلب 3754147

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