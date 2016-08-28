استاندارد سازی جاده ها در زنجان مورد تاکید است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد رحمتی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح طرح های عمرانی اداره کل راه و شهر سازی، افزود: بخش راه درتوسعه جامعه بسیار موثر است و در این راستا طرح های راه و شهر سازی با توجه به نیاز استان و اولویت های حوزه راه اجرا می شود.

وی با بیان اینکه راه یکی از زیر ساخت های اصلی توسعه است، ادامه داد: استان زنجان در موقعیت مناسب از نظر زیرساخت های بخش راه قرار دارد لذا باید به بحث ارتقای ایمنی و توسعه راه ها توجه ویژه شود.

معاون عمرانی استانداری زنجان گفت: در استان زنجان با توجه به مطالباتی که مردم مناطق مختلف دارند اجرای طرح ها براساس اولویت بندی است و با توجه به برنامه ریزی ها به توسعه محورهای مواصلاتی اقدام می کنیم.

رحمتی تاکید کرد: متاسفانه بیش از ۳۵ الی ۳۶ درصد از تصادفات در جاده های استان مربوط به واژگونی خودرو است و علت این امر هم به علت خستگی و خواب آلودگی بوده ولی با این وجود برای ارتقاء سطح ایمنی جاده های استان برنامه ریزی های عملیاتی در دست اجرا است.

وی افزود: باید استاندارد های لازم در بحث راه مد نظر قرار گرفته و زیرساخت های مناسب برای بخش حمل و نقل جاده ای استان اعمال شود.

معاون عمرانی استانداری زنجان تصریح کرد: یکی از مواردی که در تصادفات شاهد هستیم خطای انسانی علت بیشتر تصادفات است ولی با وجود کمبود اعتبارات به ایمن سازی و استاندارد سازی جاده ها تاکید داریم.