خبرگزاری مهر، گروه استان ها – امیررضا تازیکه: گلستان در سال های گذشته یکی از استان های برتر در رشته ورزشی تکواندو بوده و چندین ورزشکار را در تیم ملی تکواندو دارد. احسان امینی تکواندوکاری از استان گلستان است که مدال ها و مقام های متعدد قهرمانی در سطج کشور کسب کرده است.

امینی متولد ۲۴ اسفندماه سال ۱۳۶۸ است و از ۹ سالگی با حضور در سالن های مختلف و دیدن رشته های رزمی، تکواندو را برای خود انتخاب کرد و زیر نظر مربی خودش یعنی «سید احمد حسینی» ورزش خود را آغاز کرد.

با این تکواندوکار گلستانی گفتگویی را انجام داده ایم که در ادامه آن را می خوانید:

* قبل از تکواندو در ورزش دیگری هم فعالیت می کردید یا خیر؟

نه. تنها فیلم رزمی نگاه می کردم و به هیچ رشته ای به جز تکواندو هم علاقه مند نبودم. حتی در بین اقوام ما کسی ورزشکار نیست.

* آیا به مربیگری هم مشغول هستید؟

حدود هشت ماه است که کارت مربیگری درجه سه را از فدراسیون تکواندو دریافت کردم اما به طور جدی مشغول به حرفه مربیگری نیستم و در حال حاضر می خواهم با کشف استعدادها در شهرستانهای استان گلستان آنها را زیر نظر خودم آموزش دهم. من تجربیات زیادی از دوران فعالیت در رشته تکواندو دارم که همین تجربیات عامل موثر و خوبی است تا باعث شود ورزشکاران با تمرینات خوب و منظم به تیم ملی راه پیدا کنند. هفته ای یکبار در سالن ذوالفقار شهرک امام به همت خودم و تکواندوکاران علاقه مند مشغول به تمرینات هستیم و هفته ای یکبار هم برای هیئت تکواندو شاهرود کلاس دارم.

* گفتید که تجربیات زیادی کسب کردید. از چه سالی تکواندو را به صورت حرفه ای آغاز کرده اید که حالا تجریبات زیادی دارید؟

در سال ۱۳۸۴ در مسابقات قهرمانی کشور با استاد حاجی پور که از استان مازندران بود، آشنا شدم. از همان زمان رفت و آمدهای من به بابل و ساری بیشتر شد و خاطرات زیادی هم از این استان دارم. به دلیل نداشتن حریف تمرینی مناسب و شرایط درسی مجبور شدم تا از استان خارج شوم تا در یک استان بزرگتر و با امکانات بیشتر تمریناتم را ادامه دهم. مدرک کارشناسی ام را در دانشگاه بابل دریافت کردم و در حال حاضر نیز در دانشگاه ساری دانشجوی رشته مدیریت ورزشی مشغول تحصیل در کارشناسی ارشد هستم. با ابوالفضل یعقوبی تکواندوکار تیم ملی که با اختلاف کمی موفق نشد به المپیک راه پیدا کند رابطه صمیمی دارم و در زمانی که به دلیل دانشگاه در ساری هستمف تمریناتم را با او انجام می دهم. تیم ملی تکواندو بدون داشتن ورزشکار در وزن ۶۸ کیلوگرم در المپیک ریودوژانیرو ۲۰۱۶ برزیل شرکت کرد که اگر ابوالفضل یعقوبی امتیاز بالاتری را کسب می کرد در این وزن قرار می گرفت. امید عمیدی از تکواندوکاران خوب کشور هم از دوستان من است که در این چند ساله کارهای خوبی از او در ورزش قهرمانی و تکواندو آموخته ام.

* وضعیت تکواندو را در سطح استان گلستان چطور ارزیابی می کنید؟

به دلیل مسائل و مشکلات اقتصادی که در کشور وجود دارد متاسفانه ورزش تکواندو در شرق استان فعالیت کمتری داشته است اما با کمک خدا و تلاش خانواده ها و ورزشکاران خوشخبتانه وضعیتی که در حال حاضر در استان گلستان وجود دارد، خوب بوده و مطلوب است. در سال های آینده بسیار خوش بین هستم که وضعیت بهتر شود و ان شاالله در تکواندو استان گلستان تحول بزرگی به وجود می آید. متاسفانه در استان گلستان سیستم داوری کامپیوتری که در مسابقات کشوری از آن استفاده می شود، وجود ندارد در حالی که استان همجوار گلستان یعنی استان مازندران از این تکنولوژی در بسیاری از مسابقات استفاده می کند که اشتباهات داوری را به حداقل می رساند و به صورت الکترونیکی امتیازات را برای ورزشکار ثبت می کند.

* درباره حضور خود در تیم ملی تکواندو نیروهای مسلح ایران توضیح دهید.

معمولا ورزشکارانی که عضو فعال بسیج، سرباز و یا در یکی از کادرهای نظامی کشور حضور دارند می توانند در این تیم فعالیت کنند. من دو سال پیش وارد این تیم شدم البته از سال های قبل نیز در اردوهای تیم ملی حضور داشتم اما موفق به حضور در تیم اصلی نشده بودم. در سالی که من در تیم ملی تکونداو نیروهای مسلح عضویت داشتم، اردوی ۱۰ روزه ای در شهرستان علی آبادکتول برگزار شد که اردوی بسیار خوبی بود و در حال حاضر که بازیکنان تیم من را از نزدیک می بینند از آن اردو تعریف می کنند.

در آن اردوی یک مهمان خارجی به نام «الکس» از فرانسه داشتیم که زمانی اردو به پایان رسیده بود و ورزشکاران قصد خارج شدن از شهر را داشتند به مدت ۱۰ دقیقه در جلوی جمع گریه کرد و نمی خواست از علی آباد برود. در سال ۹۴ نیز به اردوی تیم ملی تکواندو نیروهای مسلح دعوت شدم اما در بازی آخرم برای ورود به تیم اصلی به حریف خودم واگذار کردم و نتوانستم به تیم اصلی که برای اعزام به مسابقات جهانی آمده می شد راه پیدا کنم. رقابت تکواندو در قسمت کیورگی سخت تر از قسمت های سخت است و در رشته های دیگر مثل پومسه سخت است چراکه در قسمت پومسه تنها ورزشکار حرکات رزمی را به نمایش می گذارد در حالی که در کیورگی تکواندوکار باید در سه وقت با حریف خود مبازره کند.

* در طول سالیان فعالیت در تکواندو چه عناوین و افتخاراتی را بدست آوردید؟

من تا به حال مداال های خود را شمارش نکرده ام(با خنده). حدود ۱۰ مدال قهرمانی کشور و چهار مدال قهرمانی دانشجویان و نیروهای مسلح کشور را در کارنامه دارم و دو بار نیز در زمان سرمربیگری استاد بیژن مقانلو و همچنین استاد فریبرز عسگری به اردوی تیم ملی تکواندو دعوت شدم که خودشان را برای مسابقات جهانی و آسیایی آماده می کردند اما در آن اردو خط خوردم. در تیم های لیگ برتری جوانه، سایپا، استیل البرز، پاس و گیتی پسند هم سابقه عضویت دارم و با تکواندوکاران بسیار خوب جهان مثل«فرزان عاشورزاده» هم تیمی بوده ام.

* چرا در سال های گذشته تکواندو استان گلستان در سطح کشور به خوبی نتوانسته است موفق باشد؟

مهمترین دلیل آن نبود اسپانسر برای اعزام تیم به مسابقات لیگ برتر است. در سطح استان گلستان تکواندوکاران بسیار خوبی در تمامی رده های سنی داریم اما متاسفانه به دلیل نبود بودجه کافی و اسپانسر نمی توانند به مسابقات اعزام شوند.

* فعالیت های اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان و مدیرکل ورزش جوانان را چطور ارزیابی می کنید؟

آقای طیبی در گذشته ورزشکار بوده اند و به خوبی با مشکلات ورزشکاران آشنا هستند. بعد از یک مدت طولانی یک مدیر از جنس واقعی ورزش مسئولیت مدیریت ورزش استان گلستان را بر عهده گرفته است که خوشبختانه از زمان آغاز فعالیت خود، کارهای بسیار خوبی را انجام داده است که نمونه بارز آن برگزاری المپیاد ورزشی استان گلستان بود که قطعا در سال های آینده تاثیر خود را بر روی ورزش گلستان نشان می دهد.

* سخن پایانی.

در زمانی که در اردوها حضور داشتم یا به دانشگاه می رفتم، خارج از استان بودم و بعضی اوقات علی رغم شکستگی دست در مسابقات مجبور بودم برای خودم غذا درست کنم. در ورزش تکواندو سختی های زیادی را تحمل کردم و سردی و گرمی های زیادی را چشیدم. از هیئت تکواندو استان می خواهم تا سالنی را در اختیار من بگذارد تا بتوانم با آموزش تکواندو، تجربیاتم را به ورزشکاران انتقال دهم. از مربیان و دوستانم تشکر می کنم، تشکر ویژه‌ای از آقای تربتی‌نژاد رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان علی آبادکتول دارم که به من کمک بسیار فراوانی کرده اند، تشکر اصلی را از خانواده ام می کنم که با تمام مشکلات همراه من بودند و من را تنها نگذاشتند.