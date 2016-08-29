نوید دهقان سرپرست و آهنگساز گروه موسیقی «قمر» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تازه ترین فعالیت های این گروه موسیقایی گفت: با توجه به برنامه ریزی هایی که انجام گرفته دو آلبوم موسیقی توسط گروه در دست انتشار است که اولی با عنوان «ازجان، از دل» به خوانندگی سالار عقیلی اواخر شهریورماه امسال توسط موسسه فرهنگی هنری «ایران گام» منتشر می شود.

وی افزود: در این آلبوم که روز ۲۴ شهریورماه در دسترس علاقه مندان قرار می گیرد یک مجموعه شامل دو لوح فشرده به مدت زمان ۸۵ دقیقه متشکل از قطعات متنوع در دستگاه‌های مختلف با اشعاری از علیرضا خیابانی، سعدی و اقبال لاهوری برای علاقه مندان موسیقی ایرانی ارائه می‌شود.

این نوازنده کمانچه با اشاره به آلبوم بعدی گروه «قمر» توضیح داد: «در آتش آوازها» به خوانندگی حمیدرضا نوربخش و تکنوازی سه تار بهداد بابایی تولید و در آن برای اولین بار از اشعار شیدای گیلانی شاعر معاصر استفاده شده است. در این آلبوم آثار دیگری با شعر سیمین بهبهانی و عراقی تولید شده که با توجه به حال و هوای متفاوت اشعار می تواند مورد توجه مخاطب قرار گیرد. البته هنوز نمی توانم تاریخ دقیقی را برای انتشار این آلبوم اعلام کنم.

دهقان در پایان درباره اجراهای زنده این دو آلبوم هم بیان کرد: به طور طبیعی ما مشتاق برگزاری کنسرت پس از انتشار این دو آلبوم هستیم اما با توجه به اینکه شرایط برگزاری کنسرت کمی سخت شده ما نمی توانیم به صورت دقیق درباره برگزاری کنسرت اقدامی را انجام دهیم.