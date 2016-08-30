حشد الشعبی در آزادسازی موصل مشارکت خواهد کرد

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- رامین حسین آبادیان: مقاومت اسلامی نُجَباء یکی از گروه های مقاومت اسلامی عراق بوده که با هدف دفاع از صیانت از تمامیت ارضی، دفاع از حرم های اهل‌بیت(ع) و حفاظت از حریم مردم مظلوم عراق و سوریه تشکیل شده است. کلمه «نُجَباء» از «خطبه حضرت زینب کبری سلام الله علیها در شام» الهام گرفته شده است: «...ألا فالعجب کل العجب لقتل حزب الله النُجَباء بحزب الشیطان الطلقاء...».

فعالیت‌های نظامی این گروه مقاومت به عراق معطوف نشده و ضمن حضور در جبهه‌های جرف الصخر، بیجی، تکریت، آمرلی، جبال مکحول، اسحاقی، نباعی، الحویش، فلوجه، موصل و ... عراق؛ در ده‌ها منطقه استقرار تروریست‌های سوریه از جمله «العیس، السفیرة، الراشدین، شیخ سعید، شیخ مقصود، تل شعیب، النیرب، ترکان، کفر حمرة، اللیرمون، حردتین، الملاح، نبل والزهراء، خان طومان، القصیر، سابقیه، الحاضر، زیتان، برنة، شیخ نجار، قلعجیة، خلصة، خالدیة، بانص، عبطین، وضیحی و قراصی» مشارکت داشته است.

دبیرکل نُجَباء، حجت الاسلام والمسلمین شیخ «اکرم الکعبی» است پس از مسئولیت‌های متعدد جهادی (حتی در سطح دبیرکلی گروه مقاومت) تشکیلات جهادی دیگری به نام نُجَباء تاسیس کرد. پیش از آنکه گروه‌های مقاومت به عضویت رسمی ارگان نظامی عراق درآیند، شیخ اکرم الکعبی به عنوان فرمانده نُجَباء در لیست سیاه ایالات متحده آمریکا قرار گرفت که «المانیتور» نیز طی گزارشی در ۱۶ مارس ۲۰۱۵ به بیان این مطلب پرداخته است.

«شیخ اکرم الکعبی» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملیات آزادسازی شهر موصل که در آینده نزدیک آغاز خواهد شد، اظهار داشت: عملیات آزادسازی شهر موصل با مشارکت قاطع نیروهای مردمی انجام خواهد شد.

وی در ادامه در پاسخ به سؤالی پیرامون اقدامات احتمالی ایالات متحده آمریکا برای جلوگیری از حضور حشد الشعبی در عملیات آزادسازی شهر موصل، تصریح کرد: «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق به عنوان فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق تصمیم مشارکت حشد الشعبی در عملیات آزادسازی موصل را گرفته است و در این میان کارشکنی‌های آمریکایی‌ها برای جلوگیری از حضور حشد الشعبی در این عملیات مؤثر نخواهد بود.

دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی «نُجَباء» همچنین با اشاره به تلاش ایالات متحده آمریکا برای دستیابی به یک پایگاه نظامی دائمی در عراق، اظهار داشت: آمریکایی ها برای تحقق این خواسته خود پایگاه هوایی «القیاره» در شهر موصل را مد نظر دارند.

شیخ الکعبی اظهار داشت: آمریکایی ها به دنبال ممانعت از حضور حشد الشعبی در موصل هستند. آنها به خوبی می دانند که در صورت ورود حشد الشعبی به شهر موصل، واشنگتن هیچگاه یک پایگاه نظامی دائمی در این شهر نخواهد داشت.

دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی «نُجَباء» در ادامه یادآور شد: بر خلاف برخی از اخباری که در رسانه ها در خصوص عقب نشینی نیروهای ترکیه از شهر موصل به دنبال وقوع کودتای نظامی در این کشور، منتشر شده، این نیروها همچنان در خاک عراق به سر می برند.

وی در همین ارتباط ادامه داد: در حال حاضر اولویت حشد الشعبی عملیات آزادسازی شهر موصل است. پس از این عملیات، نیروهای اشغالگر ترکیه در خاک عراق را هدف قرار خواهیم داد.

شیخ الکعبی در پاسخ به سؤالی پیرامون حمله نظامی ترکیه به جرابلس سوریه، ضمن «اشغالگری» توصیف کردن این اقدام ترکیه، عنوان کرد: ترکیه به اهداف خود در جرابلس سوریه دست پیدا نخواهد کرد.