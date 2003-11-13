" شورش ماتريكس " بر" يافتن نيمو " غلبه كرد

"كيانوريوز" درفيلم "شورش ماتريكس "

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي اين اثركه واپسين فيلم ازسه گانه " ماتريكس " به شمارمي رود برانيميشن " يافتن نيمو" محصول شركت فيلمسازي ديسني غلبه كرد ومقام نخست جدول فروش انگلستان را ازآن خود ساخت.

فيلم" ظلم غيرقابل تحمل" به كارگرداني " برادران كوئن " جايگاه سوم جدول را تصاحب كرد. دراين اثر" كاترين زتا جونز"و" جورج كلوني" درنقشهاي اصلي حضور دارند.

ازديگرآثارپرفروش ديگر درانگلستان مي توان به فيلمهاي " سي بيسكوييت "و" كشتن بيل " اشاره كرد كه به ترتيب جايگاه چهارم وپنجم رابه دست آوردند.

قسمت پاياني مجموعه آثار" ماتريكس " دراولين هفته نمايش با فروش 204 ميليون دلاري ركورد جديدي را برجاي گذاشت.اين اثردرروزچهارشنبه گذشته به طورهمزمان در18 هزارسالن نمايش 100 كشورجهان اكران شد.