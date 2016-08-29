مریخ نورد ناسا با راکت اطلس ۵ به فضا می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، ناسا در بیانیه ای اعلام کرد مریخ نورد بعدی که به عنوان جانشین «کنجکاوی» در نظر گرفته شده سوار بر یک فروند راکت Atlas V ۵۴۱ راهی فضا خواهد شد.

مریخ نورد بعدی ناسا یعنی Mars ۲۰۲۰ در سال ۲۰۲۰ به سوی این سیاره پرتاب خواهد شد و ناسا از هم اکنون در تدارک مقدمات این پرتاب مهم است. با توجه به دستاوردهای مهم مریخ نورد کنجکاوی، حالا ناسا امیدوار است که نسل بعدی این مریخ نورد اطلاعات بیشتری درباره مریخ و ناشناخته های آن در اختیار دانشمندان قرار دهد.

بدین منظور ناسا قراردادی را با شرکت United Launch Alliance منعقد کرده تا بر اساس آن در جولای سال ۲۰۲۰ مریخ نورد Mars ۲۰۲۰ را با استفاده از یک فروند راکت اطلس V ۵۴۱ به فضا پرتاب کند. کل مبلغ این قرارداد ۲۴۳ میلیون دلار عنوان شده است.

این مریخ نورد در ادامه برنامه بزرگ ناسا تحت عنوان مأموریت «آزمایشگاه علمی مریخ» انجام می شود که پیشتر مریخ نورد کنجکاوی را در سال ۲۰۱۲ راهی این سیاره کرده بود.

با توجه به شباهتهای زیادی که میان این دو مریخ نورد وجود دارد، انتخاب راکت اطلس ۵ برای این پرتاب چندان تعجب برانگیز نبوده است. از آن گذشته سایر راکتها برای پرتاب این مریخ نورد محدودیتهای فنی دارند و به همین دلیل ناسا راکت اطلس ۵ را برای این مأموریت مهم انتخاب کرده است.