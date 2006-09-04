"بارو تروما" مهمترين علت ناراحتي گوش پس از سفر هوايي است

دكتر ابراهيم رزم پا در گفتگو با مهر با اشاره به مكانيسم گوش و علت ايجاد بارو تروما گفت : شيپور استاش رابط ميان گوش مياني و بيني است. اين بخش از گوش مياني وظيفه تهويه و تنظيم فشار هواي بيرون و درون گوش را بر عهده دارد. همچنين بهترين حالت براي پرده گوش با توجه به فشار مشخص هواي بيرون، تنظيم فشار هواي درون گوش است تا هواي دو طرف پرده يكسان باشد.

وي افزود : اگر فشار هواي بيرون بالا باشد، تغيير فشار سريع اتفاق بيفتد و شيپور استاش فرصت تنظيم بدست نياورد و يا بدليل سرماخوردگي و آلرژي در فرد فعاليت شيپور استاش مختل شود، فشار منفي در گوش مياني ايجاد مي شود كه منجر به دردناك شدن اين قسمت خواهد شد.

اين متخصص ياد آور شد : فشار منفي در صورت ادامه پيدا كردن به مدت زياد، منجر به ورم در ناحيه پشت پرده گوش و در مواردي نيز سرگيجه مي شود. البته در موارد نادري هم در صورت ادامه پيدا كردن اين فشار پرده گوش پاره مي شود.

وي گفت : فشار هواي زياد در صورت ادامه يافتن بايد با جراحي و ايجاد يك خراش كوچك در پرده تخليه شود .

دكتر رزم پا گفت : جويدن آدامس و صحبت كردن موجب فعاليت بيشتر شيپور استاش مي شود و در نتيجه در هنگام تغيير سريع فشار هوا، اين ناحيه از آسيب دور مي ماند.

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران خاطرنشان كرد : باروتروما براي سينوس هاي صورت به خصوص پيشاني مشكلاتي را ايجاد مي كند. سينوس پيشاني داراي مجرايي بلندتر و باريك تر از ديگر سينوس ها ناحيه صورت است به همين دليل در زمان تغييرات فشار، فرصت كمتري براي تخليه هوا وجود دارد.

وي افزود : فشار منفي در صورت ادامه پيدا كردن، موجب آسيب مخاط سينوس و سردردهاي شديد مي شود كه در صورت ادامه اين فشار براي بيماراني كه موقعيت اورژانسي پيدا مي كنند طي عمل پنجره گذاري (Trephenisation) با يك سوراخ باريك از پائين ابرو هوا خارج مي شود تا ميزان فشار در اين ناحيه به حالت طبيعي برگردد و در واقع يك نوع تهويه مصنوعي انجام شود.

دكتر رزم پا به افرادي كه سفرهاي هوايي بسياري انجام مي دهند و غواصان توصيه كرد: افرادي كه دچار سرماخوردگي، عفونت هاي فوقاني و تنفسي و آلرژي هستند بايد از پروازهاي طولاني با هواپيما اجتناب كنند و يا در صورت لزوم حتماً با پزشك مشورت كنند.