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۲۲ آبان ۱۳۸۲، ۱۲:۵۳

پس از حادثه ديروز در ناصريه

ژاپن به عراق نيرو اعزام نمي كند

دولت ژاپن امروز به طور رسمي اعلام كرد به عراق نيرو اعزام نخواهد كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، پس از جديدترين حمله در ناصريه عراق كه منجر به كشته شدن شمار زيادي از نظاميان ايتاليائي شد ، دولت ژاپن اعلام كرد  اين كشور تحت هيچ شرايطي به عراق نيرو اعزام نخواهد كرد .
" ياسائو فوكودا " سخنگوي دولت ژاپن با اعلام اين خبر افزود : هر زمان كه دولت ژاپن احساس كند عراق از امنيت كامل برخوردار شده، در خصوص اعزام نيرو به اين كشور تصميم گيري خواهد كرد . 
اين درحالي است كه " جونيچيرو كويزومي " نخست وزير ژاپن در خصوص بازسازي عراق معتقد است بايد به هر صورت ممكن دربازسازي اين كشور مشاركت كرد اما اين مسئله نبايد به درگيري  با تروريستها منجر شود .
گفتني است پيش از اين نخست وزير ژاپن اعلام كرده بود كه در آستانه سال نو مسيحي نيروهاي خود را به اين كشور اعزام خواهد كرد .

کد مطلب 37545

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