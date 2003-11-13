ژاپن به عراق نيرو اعزام نمي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، پس از جديدترين حمله در ناصريه عراق كه منجر به كشته شدن شمار زيادي از نظاميان ايتاليائي شد ، دولت ژاپن اعلام كرد اين كشور تحت هيچ شرايطي به عراق نيرو اعزام نخواهد كرد .

" ياسائو فوكودا " سخنگوي دولت ژاپن با اعلام اين خبر افزود : هر زمان كه دولت ژاپن احساس كند عراق از امنيت كامل برخوردار شده، در خصوص اعزام نيرو به اين كشور تصميم گيري خواهد كرد .

اين درحالي است كه " جونيچيرو كويزومي " نخست وزير ژاپن در خصوص بازسازي عراق معتقد است بايد به هر صورت ممكن دربازسازي اين كشور مشاركت كرد اما اين مسئله نبايد به درگيري با تروريستها منجر شود .

گفتني است پيش از اين نخست وزير ژاپن اعلام كرده بود كه در آستانه سال نو مسيحي نيروهاي خود را به اين كشور اعزام خواهد كرد .