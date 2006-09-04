براي برگزاري ديدار ابومسلم - پرسپوليس آمادگي كامل داريم

احمد ‌ناظم زاده مدير مجموعه ورزشي ثامن الائمه مشهد با بيان مطلب فوق اظهار داشت: زمين چمن شماره يك مجموعه ثامن الائمه براي برگزاري اين ديدار كاملا آماده است و همه چيز مهياي برگزاري يك ديدار خوب است.

وي همچنين از حل مشكل جاده‌هاي ورودي ورزشگاه ثامن الائمه خبر داد و افزود: سه جاده اصلي ورودي ورزشگاه آسفالت شده است و در اين زمينه نيز مشكل خاصي وجود ندارد.

ناظم زاده در ادامه در خصوص وضعيت اتاق كنفرانس ورزشگاه ثامن الائمه اظهارداشت: اين اتاق هنوز مشكلات جزيي دارد اما براي اين ديدار يكي از رختكن‌هاي ورزشگاه آماده شده و كنفرانس مطبوعاتي در اين محل برگزار خواهد شد.

وي همچنين از در نظر گرفتن تسهيلات ويژه براي خبرنگاران خبر داد و افزود: تسهيلات ويژه‌اي براي ورود و خروج و انجام فعاليت هاي خبرنگاران در نظر گرفته شده تا راحت به كار خود بپردازند و با تاييد رييس جديد حراست اداره تربيت بدني اين تسهيلات از ديدار ابومسلم - پرسپوليس به اجرا گذاشته خواهد شد.



