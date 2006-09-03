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۱۲ شهریور ۱۳۸۵، ۱۵:۲۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

طرح مناسب سازي معابر عمومي براي معلولان بلاتكليف مانده است

معاون امور توانبخشي بهزيستي شهرستان كرج گفت: طرح مناسب سازي معابر عمومي و اماكن دولتي و خصوصي براي معلولان چندي پيش در هيات وزيران به تصويب رسيد اما از اجراي آن خبري نيست.

سيد قباد وزيري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج اظهار داشت: مطابق قانون به تصويب رسيده ،شهرداريها موظف هستند سالانه30 درصد از معابر عمومي و اماكن دولتي و غير دولتي را براي تردد معلولان مناسب سازي كنند كه متاسفانه تاكنون هيچ اقدامي در اين خصوص نشده است.

وي خاطر نشان كرد: طرح ياد شده بايد ظرف مدت زماني 3 سال به مرحله اجرا درآيد و در پايان سه سال 100 درصد معابر عمومي كشور مناسب سازي شده باشد.

وزيري تصريح كرد: امكان دارد ايجاد فضاي مناسب براي تردد معلولان در ساختمان هاي قديمي مشكل ساز باشد اما متاسفانه در ساختمانهاي جديد نيز معبر مناسب براي معلولان كمتر تعبيه مي شود.

وي يادآور شد: مهندسان ناظر در خصوص ساختمانهاي جديد بايد وظايف خود را به خوبي انجام دهند تا اين مناسب سازي صورت بگيرد و معلولان دچار مشكل رفت و آمد نشوند.

به گزارش مهر ، طرح مناسب سازي معابر عمومي براي معلولان يكي از بندهاي قانون حمايت از معلولان است كه با پيشنهاد دولت جديد در 16 ماده به تصويب هيات وزيران رسيده است.

کد مطلب 375455

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