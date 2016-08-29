«این یک مستند است» هر شب فقط ۲۰ تماشاگر دارد/ سفر به ژاپن

عرفان خزاعلی کارگردان عرصه تئاتر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نمایش «این یک مستند است» گفت: ما در این نمایش با برداشتی از ۸۰ اثر ادبی درباره تمام هنرها مانند هنرهای تجسمی، موسیقی، هنرهای نمایشی و... صحبت می کنیم. برای مثال آثار ادبی صادق هدایت و غلامحسین ساعدی و ... را با هم ترکیب کرده و درباره هنرهای دیگر صحبت کرده ایم.



وی افزود: دغدغه ما از اجرای این نمایش بالا بردن درک مخاطب نسبت به این هنرها بود. این را هم باید بگویم که ابتدا قرار بود این اثر در کشور فنلاند اجرا شود اما تصمیم گرفتیم آن را اول در کشور خودمان و سپس در کشور ژاپن اجرا کنیم.

خزاعلی با اشاره به اینکه سبک اجرایی این اثر نو است، بیان کرد: می توانم بگویم که این نمایش را من اختراع کرده ام زیرا تاکنون چنین نمایشی با این فرمت روی صحنه نرفته است. البته اجرای چنین نمایشی کار سختی بود برای مثال من حدود یک سال تنها روی این نمایشنامه کار کردم.

وی عنوان کرد: در هر اجرا تنها ۲۰ نفر می توانند به تماشای این نمایش بنشینند زیرا از نظر من هر بار تنها ۲۰ نفر می توانند «این یک مستند است» را درک کنند. به همین دلیل بازگشت مالی آن برای من مهم نیست و تنها درک کردن مخاطبان برای من اهمیت دارد.



خزاعلی بیان کرد: در بخشی از این نمایش دیالوگ وجود دارد اما اکثر بخش های آن به صورت پانتومیم است البته به نظر من بیشتر مخاطبان این اثر، افرادی خواهند بود که به هنرهای تجسمی علاقه دارند.



وی در پایان خاطرنشان کرد: نام این نمایش را به این دلیل «این یک مستند است» گذاشته‌ایم که در طول نمایش از وسایل افرادی استفاده می کنیم که دوست نداشتند نامشان فاش شود برای مثال از وسایل یک بیمار اسکیزوفرنی و یا یک نویسنده ای که دیگر نمی نویسد و ... استفاده کرده ایم.

اجرای عمومی نمایش «این یک مستند است» نوشته و کار عرفان خزاعلی از شامگاه یکشنبه هفتم شهریورماه آغاز شده و هر شب از ساعت ۲۰:۳۰ در سالن خسرو شکیبایی تماشاخانه «سه نقطه» روی صحنه می رود. در خلاصه داستان این نمایش آمده است: تجربه ای آوانگارد فقط با بیست تماشاچی درون یک مکعب....

این نمایش به مدت یک ساعت همه روزه تا هفتم مهر ماه روی صحنه می رود و به دلیل نوع خاص اجرا، در هر نوبت اجرایی صرفا پذیرای ۲۰ تماشاگر خواهد بود.

تماشاخانه «سه نقطه» در میدان ولی عصر (عج)، بلوار کشاورز، بعد از تقاطع فلسطین، خیابان کبکانیان، نبش کوچه مرتضی زاده واقع است.