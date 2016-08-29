علی‌اکبر سیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت مراکز ارائه خدمات به زنان ویژه افزود: در مراکز ارائه خدمات به زنان ویژه، زنان خیابانی شناسایی و مورد معاینه قرار می گیرند.

معاون وزیر بهداشت اضافه کرد: بسیاری از این زنان دچار اعتیاد هستند و از نظر بیماری‌هایی همچون ایدز مورد آزمایش قرار می گیرند زیرا ما نگران گسترش HIV در جامعه هستیم. این افراد در مرحله بعد تحت درمان اعتیاد و HIV قرار می گیرند و خدمات رایگان دریافت می کنند.

وی ادامه داد: در مواردی پس از ارائه خدمات سلامت، در صورت امکان برای این افراد شغل مناسبی در نظر گرفته می شود تا از رفتارهای پیشین خود دست بردارند و در نهایت تلاش می شود به زندگی عادی برگردند. فلسفه تشکیل مراکز ارائه خدمات به زنان ویژه، توزیع خدمات به زنانی است که دچار آسیب های اجتماعی شده اند.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه آماری از تعداد این مراکز در اختیار ندارم، تاکید کرد: راه اندازی این مراکز ارتباطی با تفاهم نامه وزارت بهداشت با معاون امور زنان و خانواده ندارد و این مراکز از حدود ۱۰ سال پیش راه‌اندازی شده اند، فقط رسانه ای نشده بود و این مراکز چیز جدیدی نیستند.

سیاری با بیان اینکه ارائه کارت سلامت به زنان ویژه از سوی مراکز وزارت بهداشت صحت ندارد، خاطرنشان کرد: با این حال ارائه خدمات سلامت همچون معاینات، آموزش، بازگو کردن خطرات، ارائه دارو و درمان در این مراکز ادامه دارد.

معاون وزیر بهداشت هدف از بیان مطالبی همچون ارائه کارت سلامت به زنان ویژه را فشار برای تعطیل کردن این مراکز دانست و گفت: برخی معتقدند این زنان حق نفس کشیدن ندارند؛ اما رویکرد ما در مواجهه با این آسیب‌های اجتماعی، توانمندسازی و کمک به این دسته از زنان است و معتقدیم با وجود سختی، این کار شدنی است.