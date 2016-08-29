پیوستن ایران به جمع تولیدکنندگان ایزوتوپ های پایدار

اصغر زارعان دستار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیش راه اندازی واحد نیمه صنعتی تولید مواد اولیه ایزوتوپ های پایدار امروز در سایت UCF اصفهان به بهره برداری رسید که این دستاورد را به ملت غیور ایران، خانواده های معظم‌ شهدا، مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور تبریک عرض می نمایم.



وی گفت: با تولید مواد اولیه ایزوتوپ های پایدار که در ۳ ماه آینده تبدیل به مرحله صنعتی خواهد شد ضمن اینکه ما نیازمندی داخل کشور را با این واحد می توانیم پاسخگو باشیم، زمینه صادرات مواد اولیه مربوط به تولید ایزوتوپ های پایدار را هم می توانیم داشته باشیم.

زارعان افزود: عمده کشورهای تولید کننده و صادر کننده این محصول آلمان، روسیه، ایرلند و یکی دو کشور دیگر هستند که جمهوری اسلامی هم به آنها پیوسته است. ما با بهره مندی از دانش فنی و بومی و نگاه درون سازمانی و سرلوحه قرار دادن اقتصاد مقاومتی به تولید علم و دانش که منجربه افزایش اقتدار و عزت آفرینی کشور می شود، اقدام کرده ایم.



وی با اشاره به کاربرد ایزوتوپ های پایدار در صنایع مختلف مثل نفت، گاز، پتروشیمی و عرصه های پزشکی افزود: پرتودرمانی و رادیوگرافی پزشکی مواردی از کاربردهای این محصول است.



دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: متخصصان ما با توکل و توسل به ائمه اطهار(ع) و اتحاد و انسجام توانستند با شعار ما می توانیم در صنعت خودباوری، عزت نفس، روحیه بسیجی و کار جهادی را در بخش های مختلف سازمان پیاده سازی کنند و امروز درهفته دولت این واحد را به مرحله راه اندازی برسانیم.



زارعان افزود: ما توانستیم از دانش انباشته شده در صنعت استفاده کنیم و اقدامات دیگری را هم پیگیری می کنیم و همزمان امروز(یکشنبه) راه اندازی آزمایشگاههای فیبر لیزری را در مرکز ملی لیزر ایران وابسته به سازمان انرژی اتمی داشتیم که ضمن پاسخگویی به نیازهای درون سازمان کار پژوهش و تحقیق هم در این آزمایشگاهها با قوت و قدرت دنبال می شود.



مشاور و دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: شتاب تولید علم، دانش به همراه پژوهش و افتتاح پروژه های مختلف در سازمان انرژی اتمی بخصوص پس از برجام و با مدیریت جهادی دکتر صالحی تاکنون انجام گرفته که جای تشکر از ایشان دارد که این پروژه ها را تا امروز راهبری می کند و روحیه خودباوری و اعتماد به نفس را در همه سازمان با همه وجود دمیده است.



وی گفت: ما در روز ۲۰ فروردین که روز ملی شدن صنعت هسته ای است اخبار خوب دیگری را هم از سازمان انرژی اتمی به مردم اعلام خواهیم کرد.



زارعان ادامه داد: رویه سازمان بر استانداردسازی و ارتقای کیفیت محصولات متنوع سازمان است که ما در این عرصه با جدیت گام بر می داریم. به طور مثال استانداردسازی تولید رادیوداروها، آب سنگین و... .



وی در پایان خاطرنشان کرد: اوایل مردادماه بود که اولین مرکز رصد تهدیدات سایبری(SOC) سازمان انرژی اتمی در اصفهان به بهره برداری رساندیم و امروز موفق شدیم دومین آن را در مرکز تولید آب سنگین اراک به بهره برداری برسانیم.