جلاال الدین امیری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای اقدامات حوزه بهداشت در طرح تحول نظام سلامت برای بازسازی و احداث ۳۳ مرکز خدمات جامع و پایگاه سلامت در استان، اعتباری افزون بر ۱۴ میلیارد تومان در سال جاری در نظر گرفته شده و در خصوص احداث و بازسازی واحدهای فرسوده و استیجاری نیز برنامه ریزی لازم صورت گرفته است.

وی در ادامه افزود: در سال ۹۴ تعداد ۴۲ مرکز خدمات جامع شهری، ۲۴ مرکز خدمات جامع روستایی، ۱۱۹ خانه بهداشت، ۱۰ پایگاه سلامت و ۳ آموزشگاه بهورزی در استان با اعتباری معادل ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بهسازی شده است.

امیری اعتبار اختصاص یافته برای احداث ۳۳ مرکز جامع و پایگاه سلامت را ۱۴ میلیارد تومان پیش بینی کرد و افزود: مشارکت های مردم و افراد خیر در این زمینه موثر خواهد بود.

رئیس مرکز بهداشت استان همدان به تعمیرات مراکز خدمات جامع در همدان اشاره کرد و افزود: در سال جاری برای انجام تعمیرات اساسی در استان همدان در مراکز خدمات جامع سلامت، اعتباری افزون بر ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان تامین هزینه و ابلاغ شده است.

وی در ادامه گفت: اعتبارات تخصیص یافته تملک دارایی به شهرستانها در زمینه تجهیزات معادل ۵ میلیارد و ۶۵۳ میلیون تومان از محل بیمه روستایی و ۶۹۴ میلیون تومان از محل اعتبارات شهری بوده که جمع این اعتبارات در سال ۹۵ تاکنون ۶ میلیارد و ۳۴۷ میلیون تومان است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان یاد آور شد: در سال گذشته و در راستای ارائه خدمات به بیمه شدگان روستایی و شهر های زیر ۲۰ هزار نفر نیز اعتباری افز. ن بر ۵۱ میلیارد تومان طی برنامه بیمه روستایی هزینه شده است.