سه هفته ديگر " مشق عشق " مي كنم

بروز ارجمند بازيگرعرصه تلويزيون و سينما در گفت و گو با خبرنگار هنري " مهر"، ضمن بيان اين مطلب گفت: از حدود سه ماه پيش كار خود را با مجموعه تلويزيوني " رسم شيدايي " به كارگرداني اكبر خواجويي آغاز كرده ام كه تصويربرداري اين اثر حدود 10 روز ديگر به پايان مي رسد.
وي خاطر نشان ساخت: در اين اثر من در كنار ساير بازيگران و عوامل مجموعه از شرايط بسيار خوب كاري برخوردار بودم و از حضور در اين مجموعه و كار كردن در كنار آقاي خواجويي بسيار خشنود هستم.
ارجمند در ادامه به ديگر فعاليت هاي خود در اين عرصه اشاره كرد و يادآور شد: كار بعدي من حضور در يك مجموعه تلويزيوني با عنوان « مشق عشق » است كه كارگرداني آن را بهرام بهراميان انجام مي دهد و با توجه به اتمام رسم شيدايي، از حدود 20 روز ديگر براي بازي در اين اثر به گروه ملحق مي شود.
اين بازيگر درباره محل تصويربرداري و بازيگران مقابل خود توضيح داد: تمامي بخش هاي اين اثر در تهران فيلمبرداري خواهد شد و از ديگر بازيگران اصلي حاضر در مجموعه « مشق عشق » مي توانم به حسن جوهر چي و كمند امير سليماني اشاره كنم.
گفتني است بروز ارجمند در صدد كارگرداني مجموعه اي تلويزيوني با عنوان اوليه « ماشين » نوشته پدر انوشيروان ارجمند است كه توليد آن احتمالا" از خرداد ماه سال آينده آغاز مي شود.
در حال حاضر روزهاي پاياني بازي در مجموعه تلويزيوني "رسم شيدايي" به كارگرداني اكبر خواجويي را پشت سر مي گذارم و پس از آن به عوامل توليد مجموعه تلويزيوني «مشق عشق» ملحق مي شوم.
بروز ارجمند بازيگرعرصه تلويزيون و سينما در گفت و گو با خبرنگار هنري " مهر"، ضمن بيان اين مطلب گفت: از حدود سه ماه پيش كار خود را با مجموعه تلويزيوني " رسم شيدايي " به كارگرداني اكبر خواجويي آغاز كرده ام كه تصويربرداري اين اثر حدود 10 روز ديگر به پايان مي رسد.
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