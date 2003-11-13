سه هفته ديگر " مشق عشق " مي كنم

بروز ارجمند بازيگرعرصه تلويزيون و سينما در گفت و گو با خبرنگار هنري " مهر"، ضمن بيان اين مطلب گفت: از حدود سه ماه پيش كار خود را با مجموعه تلويزيوني " رسم شيدايي " به كارگرداني اكبر خواجويي آغاز كرده ام كه تصويربرداري اين اثر حدود 10 روز ديگر به پايان مي رسد.

وي خاطر نشان ساخت: در اين اثر من در كنار ساير بازيگران و عوامل مجموعه از شرايط بسيار خوب كاري برخوردار بودم و از حضور در اين مجموعه و كار كردن در كنار آقاي خواجويي بسيار خشنود هستم.

ارجمند در ادامه به ديگر فعاليت هاي خود در اين عرصه اشاره كرد و يادآور شد: كار بعدي من حضور در يك مجموعه تلويزيوني با عنوان « مشق عشق » است كه كارگرداني آن را بهرام بهراميان انجام مي دهد و با توجه به اتمام رسم شيدايي، از حدود 20 روز ديگر براي بازي در اين اثر به گروه ملحق مي شود.

اين بازيگر درباره محل تصويربرداري و بازيگران مقابل خود توضيح داد: تمامي بخش هاي اين اثر در تهران فيلمبرداري خواهد شد و از ديگر بازيگران اصلي حاضر در مجموعه « مشق عشق » مي توانم به حسن جوهر چي و كمند امير سليماني اشاره كنم.

گفتني است بروز ارجمند در صدد كارگرداني مجموعه اي تلويزيوني با عنوان اوليه « ماشين » نوشته پدر انوشيروان ارجمند است كه توليد آن احتمالا" از خرداد ماه سال آينده آغاز مي شود.