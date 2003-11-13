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۲۲ آبان ۱۳۸۲، ۱۲:۴۴

بروز ارجمند در گفت و گو با "مهر"

سه هفته ديگر " مشق عشق " مي كنم

در حال حاضر روزهاي پاياني بازي در مجموعه تلويزيوني "رسم شيدايي" به كارگرداني اكبر خواجويي را پشت سر مي گذارم و پس از آن به عوامل توليد مجموعه تلويزيوني «مشق عشق» ملحق مي شوم.

بروز ارجمند بازيگرعرصه تلويزيون و سينما در گفت و گو با خبرنگار هنري " مهر"، ضمن بيان اين مطلب گفت:   از حدود سه  ماه پيش كار خود را با مجموعه تلويزيوني " رسم شيدايي "  به كارگرداني اكبر خواجويي آغاز كرده ام كه تصويربرداري اين اثر حدود 10 روز ديگر به پايان مي رسد.
وي خاطر نشان ساخت: در اين اثر من  در كنار ساير بازيگران و عوامل مجموعه از شرايط بسيار خوب كاري برخوردار بودم و از حضور در اين مجموعه و كار كردن در كنار آقاي خواجويي بسيار خشنود هستم.
ارجمند در ادامه به ديگر فعاليت هاي خود در اين عرصه اشاره كرد و يادآور شد:  كار بعدي من حضور در يك مجموعه تلويزيوني   با عنوان « مشق عشق » است كه كارگرداني آن را بهرام بهراميان انجام مي دهد و با توجه به اتمام رسم شيدايي، از حدود 20 روز ديگر براي بازي در اين اثر به گروه ملحق مي شود.
اين بازيگر درباره محل تصويربرداري و بازيگران مقابل خود توضيح داد:  تمامي بخش هاي اين اثر در تهران  فيلمبرداري خواهد  شد و از ديگر بازيگران اصلي حاضر در مجموعه « مشق عشق » مي توانم به حسن جوهر چي و كمند امير سليماني اشاره كنم.
گفتني است بروز ارجمند در صدد كارگرداني مجموعه اي تلويزيوني با عنوان اوليه « ماشين » نوشته پدر  انوشيروان ارجمند است كه توليد آن احتمالا" از خرداد ماه سال آينده آغاز مي شود.

کد مطلب 37547

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