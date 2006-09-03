در حال نهادينه كردن وحدت حوزه و دانشگاه در بدنه دانشگاه تهران هستيم / در زمينه وحدت حوزه و دانشگاه تابع استراتژي كلان دانشگاه هستم

دكتر "ضيايي" - مدير كل روابط عمومي دانشگاه تهران امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار حوزه و دانشگاه مهر در زمينه تحكيم ارتباط حوزه و دانشگاه گفت : مديريت دانش گرا بر سازمان ها حاكم است و خاصيت اين مديريت به شكل دريافت ارتباطات و اطلاعات از معمر روابط عمومي ظهور پيدا مي كند. روابط عمومي از واحدهايي است كه بر تصميم گيري مسئولين واحدهاي سازمان تأثير مي گذارد و پيش و بيش از همه واحدها از شرايط اجتماعي تأثير پذير است لذا نيازمند برقراري ارتباط و شناسايي خط مشي ها و الگوهاي مترتب بر مجموعه خود است تا آنها را پيش رو قرار دهد.

مشاور رئيس دانشگاه تهران به نگرش و اقدامات و برنامه هاي جديد اداره كل روابط عمومي دانشگاه تهران در راستاي تسهيل و تقويت وحدت حوزه و دانشگاه اشاره كرد و گفت: "جهت گيري هاي دو نهاد حوزه و دانشگاه را كمتر از يكديگر نمي دانم. حضور حضرت آيت الله عميد زنجاني در رأس دانشگاه تهران مي تواند به پيوند حوزه و دانشگاه كمك بسياري كند چرا كه حضرت استاد در هر دو زمينه تحقيق كرده و ارتباط دارند."

وي افزود: تا كنون چندين سمينار و همايش ارتباط حوزه و دانشگاه در دانشگاه تهران برگزار شده است تا اين پيوند عمق بخشيده شود. از طرفي بسياري از بزرگان حوزوي در دانشگاه نيز تحصيل كرده اند و افراد بسيار بزرگ دانشگاه نيز از حوزه بهره برده اند.

ضيايي در حالي كه در جمع خبرنگاران بر موثر بودن ارتباط حوزه و دانشگاه به عنوان راهكاري موثر در ارتقاي علوم انساني تأكيد شد، گفت: "آيت الله عميد زنجاني در علوم انساني موضع گيري هايي دارند و صريحا در شوراي دانشگاه مطرح كرده اند كه حقوق، اقتصاد و مديريت بايد بيش از پيش وارد صحنه شوند."

وي در خصوص نگاه به وحدت حوزه و دانشگاه در دانشگاه تهران افزود: آيت الله عميد زنجاني در حال نهادينه كردن ضرورت و اهميت وحدت حوزه و دانشگاه در بدنه دانشگاه است.