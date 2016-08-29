حمید فدایی با اشاره به برنامه مسقف کردن کاخ های هخامنشی پاسارگاد به خبرنگار مهر گفت: از ابتدا تاکنون اعتبارات مجموعه جهانی پاسارگاد از استان فارس به این مجموعه تخصیص می یافت اما با اقدامات صورت گرفته از این به بعد اعتبارات به طور مستقیم از تهران به این مجموعه اختصاص می یابد.

وی در خصوص فواید تخصیص اعتبار از تهران بیان کرد: با این شرایط، در زمینه مدیریت اعتبار می توان بهتر و موثرتر عمل کرد که این امر تحولاتی را در این مجموعه جهانی ایجاد می کند.

سرپرست پایگاه میراث جهانی پاسارگاد از مسقف شدن کاخ های هخامنشی پاسارگاد در پاییز امسال خبر داد و افزود: این کار با همکاری موسسه عالی حفاظت رم و باستان شناسان و کارشناسان ایتالیایی انجام می شود.

فدایی با اشاره به اینکه آثاری که در معرض تخریب جدی هستند با ایجاد سقف می توانند از فرسایش در امان باشند، بیان کرد: پاییز امسال دو درگاه (دروازه) کاخ اختصاصی کوروش ، مسقف خواهد شد.

وی ادامه داد: برای ساخت و نصب سقف دروازه ها، مبلغی بالغ بر ۵۰ هزار یورو هزینه پیش بینی شده است.