تدوین مستندهای «پهلوان اکبر» و «سینما قدس» در آباده

رئیس سینمای جوانان آباده در گفتگو با خبرنگار مهر از تولید دو مستند در این دفتر خبر داد و گفت: مستند کوتاه «پهلوان اکبر» به کارگردانی غلامرضا حیدر پناه و «سینما قدس» به کارگردانی سید علی حسینی از تولیدات حرفه ای دفتر آباده است که به مرحله ی تدوین رسیده اند.

زهرا رجایی، افزود: فیلم «پهلوان اکبر» زندگی یکی از پهلوانان نامی شهرستان آباده را روایت می کند. کارگردانی این فیلم را غلامرضا حیدرپناه به عهده داشته است.

وی عنوان کرد: مستند «پهلوان اکبر»، زندگی نامه «پهلوان اکبر خیامی» است که با بر پایی زورخانه ای در سال۱۳۴۴ در شهرستان آباده سعی بر زنده نگه داشتن فرهنگ ورزش باستانی داشته است.

رئیس سینمای جوانان آباده ادامه داد: مستند «سینما قدس» ساخته سید علی حسینی نیزنگاهی دارد به گذشته تنها سینمای شهر آباده که در حال حاضر تعطیل است.

وی، افزود: مستند «سینما قدس» نخستین ساخته حرفه ای حسینی است.