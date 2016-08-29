خبرگزاری مهر، گروه استان ها-ناصر رمضانی:منطقه خوشنام در شهرستان ملارد، نامی آشنا در محدوده غربی استان تهران به شمار میرود، خطهای سرسبز با باغات و اراضی زراعی، کشاورزی انبوه که ظرفیتی ویژه در حوزه گردشگری این شهرستان به شمار میرود.
علیرغم زیبایی و طراوت چشمنواز این محدوده، در گوشهای از خطه خوشنام، شهرکی مزین شده به نام گل ها که میزبان قریب به ۸۰۰ خانوار در پهنهای ۶۵ هکتاری است.
شهرکی که باهدف واگذاری منازل مسکونی ویلایی به کارکنان، پرسنل و مأموران نیروی انتظامی احداث شد تا با ارائه تسهیلات ویژه، تأمین مسکن این طیف از فعالان حوزه انتظامی را مُیَسَر کند.
اما این، یک روی سکه است و روی دیگر آن متقاضیانی هستند که از عدم رسیدن بهحق و حقوق خودگلایه دارند و از ضعفهای زیرساختی در حوزههای ورزشی، فرهنگی، درمانی، آموزشی، رفاهی و...، شِکوه و گلایه میکنند.
قطعی قریب به سههفتهای آب در فصل تابستان و ارسال گزارشها و گلایههای متعدد و انبوه از سوی ساکنان این محدوده، بهانهای شد برای دقت و تأمل هر چه بیشتر به کمبودها و کاستیهای این شهرک پهناور که در حدفاصل مرز میان استان تهران و البرز واقعشده است.
در این گزارش تلاش میشود با واکاوی مشکلات این محدوده، ضعفها و کاستیهای موجود و آنچه در طول قریب به دو دهه گذشته بر این شهرک گذشته موردبررسی قرار گیرد.
از معابر خاکی تا نارساییهای رفاهی
محمدی یکی از ساکنان این شهرک که قریب به ۱۳ سال در این منطقه ساکن است در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بنده و خانوادهام با هزار و یک آرزو در سال۸۲ به تهیه منزل مسکونی در این شهرک اقدام کردیم و با پرداخت مبالغی، به این امید که نقصانها و ضعفهای زیرساختی موجود در آن مقطعی است و بنا بر وعدهای که برخی از مسئولان وقت در آن زمان مطرح کردند که تسریع آبادانی و شکوفایی این شهرک در دستور کار است، به سکونت در این محدوده مبادرت ورزیدیم.
وی افزود: متأسفانه مسئولان آن زمان با خلف وعده و سوء مدیریت، اقدام مؤثری برای حصول وعدههای مطرحشده، انجام نداند و سالها است کاستی و ضعفهای جدی در این عرصه به قوت خود باقی است.
محمدی گفت:معابر خاکی، فقدان مجموعه ورزشی برای ارائه خدمات به عموم ساکنان این شهرک، عدم وجود درمانگاه، محدودیت شدید در اماکن مذهبی همچون مسجد، فقدان کتابخانه، عدم وجود خطوط تاکسیرانی برای تردد داخلی و درونشهری، تنها بخشهایی از کمبودها و ضعف امکانات در این خطه است.
وی عنوان کرد:انتظار میرود دستگاهها و نهادهای نظارتی در این قضیه ورود کنند و مدیرانی که درگذشته با سوء مدیریت و برخی مشکلات مالی، وضعیت فعلی را برای این شهرک رقمزدهاند، مورد بازخواست قرار دهند.
این ساکن شهرک گلها گفت:ظاهراً دستگاههای متولی این شهرک هیچ برنامهای برای آبادانی هرچه بیشتر در این شهرک ندارند و همچنان ساکنان این ناحیه باید به وضع موجود تن در دهند.
مضاعف شدن مشکلات مردم در قطعی ۲۰ روزه آب
مریم رضایی یکی از ساکنان این شهرک در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به قطعی ۲۰ روزه آب در این شهرک عنوان کرد:قریب به سه هفته پیش و بهطور ناگهانی، آب این شهرک قطع شد و با اعمال سهمیهبندی در طول شبانهروز، قطعی آب بهصورت گردشی در فازهای این شهرک کلید خورد.
وی افزود:در ابتدای امر، مسئولان شهرک عنوان کردند که ظرف یک هفته تا ۱۰ روز، آب در لولهها جاری میشود و علت قطعی را نیز خشک شدن چاه آب مستقر در شهرک عنوان کردند.
رضایی گفت:در گرمترین روزهای تابستان، قطعی مکرر و بهنوعی جیرهبندی آب، آنچنان مردم را به ستوه آورده که امکان حضور در منازل را از مردم سلب کرده و تعداد قابلتوجهی از خانوارهای ساکن در این محدوده، با خارج شدن از شهرک، در منزل اقوام و بستگان خویش حضور پیداکردهاند تا فرآیند زمانی لازم برای رفع مشکل طی شود.
وی افزود:در حال حاضر باگذشت ۲۰ روز، همچنان شرایط بحرانی در عرصه آبی این شهرک جاری است.
وی گفت:اعتماد مردم به دلیل سوء مدیریتِ مسئولانِ پیشین و ادوار گذشته این شهرک، به شدت آسیب دیده و در شرایطی که جو بدبینی در این ناحیه نسبت به مسئولان و وعده های آن ها حاکم است، امیدواریم مسئولان شهرستانی و استانی برای رفع مشکلات و نارسایی های این شهرک چاره اندیشی کنند، زیرا استمرار وضعیت موجود و کمبود های زیرساختی که با آن مواجه هستیم، جز تعمیق نارضایتی و بی اعتمادی ساکنان این شهرک به برخی مسئولان، نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.
تأمین آب شرب حق بدیهی مردم است
فخرالدین قارلقی، مدیر اجرایی و نماینده بخشداری در این شهرک در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص مشکل آب این شهرک عنوان کرد: آب شرب این منطقه ظرف ساعات آینده مانند گذشته تأمین خواهد شد و مشکلات و نارساییهای موجود مرتفع میشود، اما مباحثی در طول دو هفته گذشته و از آغاز قطعی آب این محدوده مطرحشده که برای تنویر افکار عمومی و ساکنان این محدوده، لزوم طرح و بحث آن احساس میشود.
وی افزود:بحران و نارسایی آب شرب این محدود به دو یا سه هفته پیش بازنمیگردد، بلکه از ماههای گذشته گمانهزنی و پیشبینی میشد که با وضعیت موجود، امکان و احتمال بروز مشکل دور از ذهن نخواهد بود و این موضوع طی مکاتباتی به مسئولان شهرستانی اطلاع داده شد که اسناد و مکاتبات آن موجود است.
مدیر اجرایی شهرک گل ها گفت:قریب به دو هفته پیش، متأسفانه پیشبینیها به واقعیت مسجل شد و سطح آب چاه تأمینکننده آب شرب شهرک، فروکش کرد و از خوشاقبالی ما و ساکنان این منطقه، چاهی ذخیره وجود داشت و با تدابیری که اندیشیده شد، آب ساکنان این منطقه بهصورت جیرهبندی و گردشی(شش ساعت به شش ساعت) در فازهای این محدوده تأمین گردید.
قارلقی عنوان کرد:در طول این مدت و بنا بر تمهیدات و دستور کاری که بهصورت ویژه تعریف شد، مقرر بود ظرف ۱۰ روز، مشکل آب شرب این محدوده مرتفع شود، اما برخی از بحرانها و انسدادهای غیر قابل پیشبینی همچون ریزش چاه و انحراف مسیر چاه در اثر رانش زمین، کار را با دشواری و پیچیدگیهایی مواجه ساخت.
وی افزود: در طول ۱۵ روز گذشته، پیمانکار تعیینشده نه بهصورت ساعتی، بلکه شبانهروزی و ۲۴ ساعته مشغول به کار بود که خوشبختانه کار رو به اتمام است و بهاحتمال بسیار زیاد در زمان انتشار خبر، مشکل آب این محدوده رفع شده اما مواردی وجود دارد که بنده خود را موظف و مکلف به بازگویی آن میدانم، در غیر این صورت در آینده نیز شاهد مدیریت صحیحی در حوزه مصرف آب شرب نخواهیم بود.
لزوم نصب کنتور برای منازل مسکونی شهرک گل ها
قارلقی با اشاره به فقدان استقرار کنتور آب در منازل مسکونی شهر ک گل ها گفت: همین کاستی و نارسایی باعث شده تا برخی خانوارها بههیچعنوان اصول صحیح را در مدیریت مصرف لحاظ نکنند و در برخی منازل، استخرهایی وجود دارد که تأمین آب آن از محل شرب صورت میگیرد.
وی افزود: بدون تردید در صورت استقرار و نصب کنتور، به لحاظ هزینهای که به فراخور میزان مصرف، پرداخت میشود، تا حدودی کنترل لازم در این بخش لحاظ می شود و باید ساز وکاری اندیشیده شود که این امر مهم در این شهرک عملیاتی و اجرایی شود.
مدیر اجرایی شهرک گل ها عنوان کرد:شکایت و گلایه مردم در خصوص کمبود آب، بهجا و حق است و ما نیز آن را مطرود نمیدانیم، اما خانوارهایی هستند که متأسفانه دغدغه چندانی در خصوص مدیریت مصرف آب ندارند و در شرایطی که این شهرک و حتی کشور با بحران آبی مواجه است، سهلانگاریهایی در مصرف آب مشاهده میشود که چندان منطقی و اصولی به نظر نمیرسد.
سوء مدیریت هیئتمدیره درگذشته اعتماد عمومی را از مردم سلب کرده است
قارلقی با اشاره به برخی قصورها و کمکاریها که در حوزه مدیریتی این شهرک در سالهای گذشته وجود داشته، گفت:این شرایط اعتماد عمومی را از مردم سلب کرده و باعث شده تا در حال حاضر برای اخذ برخی هزینهها از مردم برای ارتقای خدمات و رفع مشکلات موجود با چالشهایی مواجه شویم.
وی افزود: مقرر شد با دریافت ۱۰۰ هزار تومان از هر خانوار، آب شرب این محدوده ساماندهی شود اما از ۸۰۰ خانوار تنها ۱۰۰ خانواده این هزینه را پرداخت کردهاند و طبیعتاً در چنین شرایطی، روند ارائه خدمات برای تأمین با اشکال مواجه میشود.
مدیر اجرایی شهرک گل ها عنوان کرد: در صورت تأمین هزینه اشارهشده، علاوه بر رفع مشکل آب، تجهیز سیستم آبیاری فضای سبز بهصورت قطرهای محقق میشود که متأسفانه همکاری لازم در این بخش تاکنون لحاظ نشده و اگر کمک بخشداری نبود، در حال حاضر با چالشهای بیشماری در این عرصه مواجه بودیم.
شهرک گل ها به مأمَنی برای خلافکاران تبدیلشده بود
قارلقی در تشریح اقدامات انجامشده برای ساماندهی این شهرک در طول ۱۸ ماه گذشته عنوان کرد:در ابتدای ورود بنده، این شهرک به مأمنی برای خلافکاران و بزهکاران تبدیلشده بود و بنا بر ضرورتی که احساس شد، با ورود شورای تأمین شهرستان و شکلگیری شورا، بنده بهعنوان مدیر اجرایی با نظارت بخشداری، موظف به ساماندهی مسائل این شهرک شدم.
وی افزود: استقرار واحد نگهبانی و حراست، ساماندهی آبیاری فضای سبز، جمعآوری شارژ ماهیانه و ایجاد نظم و انتظام در شهرک و ...از نمونه اقداماتی به شمار میرود که در طول ۱۸ ماهه گذشته اجرایی شده است.
قارلقی عنوان کرد: درگذشته این محدوده به محلی برای دپوی زباله تبدیلشده بود که در ابتدای کار، با استفاده از ۸۰ کامیون ۱۰ تنی، برای خروج نخالهها و زبالهها از این شهرک اقدام کردیم که این امر نمونهای از عمق مشکلات این شهرک درگذشته به شمار میرود.
وی افزود: با همه این اوصاف، امیدواریم با همکاری و تعامل سازنده خانوادههای ساکن در این شهرک و هیئتمدیره جدید، شاهد توفیقات هر چه بیشتری در این محدوده باشیم که بدون تردید در صورت ساماندهی مناسب، این شهرک به یکی از بهترین، امنترین و مطلوبترین مناطق مسکونی در شهرستان ملارد تبدیل خواهد شد.
تأمین الزامات شهرک گل ها در شرح وظایف فرمانداری یا بخشداری ملارد نیست
آقامعلی سلطانی، بخشدار مرکزی شهرستان ملارد در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود محدودیتها و نارساییهای جدی در شهرک گلهای منطقه خوشنام بیان کرد: ساماندهی معابر، کنترل و نظارت داخلی، احداث مدرسه و مراکز آموزشی و... برای این محدوده بر عهده فرمانداری، بخشداری یا شهرداری ملارد نیست، زیرا اساس و ساختار این مجموعه در چارچوب و قالب تعاونی قابلتعریف است.
وی افزود:شهرک گلها با مجوز راه و شهرسازی برای تأمین مسکن در حوزه بنیاد تعاون ناجا احداثشده و صفر تا صد خدمات و نیازهای آن باید توسط مردم تأمین شود.
بخشدار مرکزی ملارد عنوان کرد: متأسفانه در سالهای گذشته، هیئتمدیره وقت این شهرک، سوء استفادههایی داشته که باید بهواسطه مردم اقامه دعوا میشده است.
سلطانی گفت:از زمان احداث این شهرک تاکنون، یک ریال عوارض شهری از این محدوده بهحساب ارگانهای شهری و مدیریتی شهرستان ملارد واریز نشده و البته چنین ادعایی مطرح نیست که باید مبلغی به جهت عوارض و مالیات از این حوزه پرداخت میشد، آنچنانکه نمیتوان ادعایی در خصوص دریافت خدمات از ارگانها و نهادهایی همچون شهرداری، فرمانداری یا...داشت و این موضوع اظهارنظر شخصی بنده نیست بلکه ساختار تعاونی و ضوابط و قوانین مصرح در آن، این حدود و قصور و چارچوب را تعریف میکند.
وی افزود:با همه این اوصاف، مجموعه فرمانداری بهعنوان نماینده عالی دولت در سطح شهرستان و با عنایت به اینکه عموم مردم ساکن در آن محدوده را بهعنوان شهروند این شهرستان قلمداد میکند، تصمیم گرفت از ابتدای فعالیت دولت یازدهم، با رایزنی و مکاتبه و برگزاری جلسات متعدد نسبت به اعمال مدیریت صحیح و پیگیری مشکلات این منطقه، دستور کارها و اقداماتی را مدنظر قرار دهد.
بخشدار مرکزی ملارد گفت: آنچه مار ا مجاب کرد در این حوزه ورود کنیم، بحث اخلاق و انساندوستی بود و مقرر با قوانین و آییننامهها، چنین تکلیفی در حوزه فعالیتی فرمانداری یا شهرداری در خصوص ارائه خدمات به شهرک گلها عنوان یا قید نشده است.
سلطانی عنوان کرد:پیرو مکاتباتی که با مجموعه تعاون، رفاه و امور اجتماعی ملارد و اداره کل استان تهران داشتیم، تأکید شد که باید مجموعه اشارهشده(تعاون، رفاه و امور اجتماعی)، بهعنوان نهاد ناظر بر فعالیت تعاونیها ورود کند و نسبت به انجام وظایف مصرح و قانونی که بر عهده دارد، اقدامات لازم را عملیاتی کرده تا معضلات این شهرک حلوفصل شود.
اختصاص اعتبار ۳۰ میلیون تومانی برای رفع معضل آبی شهرک گلها
سلطانی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص تدابیر اندیشیده شده برای مدیریت بحران آب این منطقه عنوان کرد:اعتباری ۳۰ میلیون تومانی از محل مالیات بر ارزشافزوده را به این حوزه اختصاص دادیم، اما باید در آینده نسبت به تحویل عرصه آبی این عرصه به آبفای شهری یا آبفای روستایی اقدامات لازم عملیاتی شود تا به نحوی دقیق و کارآمد، مدیریت بهینه و اصولی در این بخش حاکم گردد.
وی افزود:بحران آبی موجود در این خطه به دلیل خشک شدن چاه آب مستقر در آن و مصرف طولانیمدت ساکنان شهرک گلها و بعضاً عدم مدیریت صحیح در مصرف آب، بروز پیداکرده که از ابتدای بروز مشکل، اقدامات لازم در دستور کار قرار گرفت و بنا بر پیگیریهای انجامشده تا ساعاتی دیگر مشکل موجود مرتفع خواهد شد.
رفع کاستیهای این شهرک نیازمند ۱۵ میلیارد تومان اعتبار است
بخشدار مرکزی ملارد در خصوص میزان اعتبارات موردنیاز برای رفع کاستیهای شهرک گلها عنوان کرد: برآوردهای اولیه، مؤید نیاز ۱۵ میلیارد تومانی برای تأمین نیازهای اولیه این مجموعه است و تأمین زیرساختها و امکانات در حوزههای دیگر اعم از آموزشی، بهداشتی، درمان، پارک و...هزینههای مضاعف دیگری را میطلبد.
وی افزود:بههرحال تلاش ما بر رفع مشکلات این محدوده استوار است اما معضلات این منطقه در طول یک شبانهروز ایجاد نشده که بتوان رفع آن را در کوتاهمدت طلب کرد و در شرایطی که شهرک گلها قریب به دو سال فاقد هیئتمدیره قانونی بود و در سالهای گذشته نیز فعالیت هیئتمدیره وقت، با نارساییهایی همراه شده، بروز چنین مشکلاتی در این حوزه چندان دور از انتظار به نظر نمیرسد.
شهرک گلها منبع درآمد بخشداری نیست
بخشدار مرکزی ملارد، ضمن انتقاد از اظهارنظرهای غیررسمی در برخی محافل عنوان کرد:متأسفانه شنیده میشود، برخی عنوان میکنند که شهرک گلها به محلی برای درآمدزایی بخشداری تبدیلشده و پولها و مبالغ کلانی از این محدوده به جیب بخشداری میرود.
وی افزود:در طول ۱۸ ماهه اخیر که بخشداری این شهرستان به این شهرک ورود کرده، تمامی دریافتها و پرداختها مالی این شهرک در چارچوب قوانین و نظارت اصولی اجرایی شده و با صراحت اعلام میکنیم از حسابرسی و بررسی و بازرسی دستگاهها و ارگانهای ذیربط باکمال میل استقبال میکنیم، زیرا در ارتباط با تمامی دخلوخرجها، مستندات لازم و کافی وجود دارد و انتظار میرود، انصاف در اظهارنظرها رعایت شودکه شرع، عرف و اخلاق بر چنین اصل و رویهای حکم میکند.
سلطانی گفت:امیدواریم با هیئتمدیره جدیدی که در انتخابات این شهرک بر روی کار آمده، روح جدیدی در کالبد این شهرک در مسیر شکوفایی و پیشرفت دمیده شود.
تخلفات برخی از مسئولان گذشته در شهرک گل ها در حال پیگیری است
محسن یقین لو، معاون فنی و عمرانی فرمانداری ملارد در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم رسیدگی به برخی از تخلفات مسئولان وقت در این شهرک عنوان کرد: رایزنیها و جلسات متعددی در این خصوص برگزار شد و با عنایت به تمهیدات و تدابیر اتخاذشده، برخی تخلفات مرتبط با این شهرک که ریشه در سوء مدیریتها و نظارت ضعیف سالهای متمادی گذشته داشته، در حال پیگیری است.
معاون فرماندار ملارد عنوان کرد: امید آن داریم با انتخاب هیئتمدیره جدید، ساز وکارهای قانونی این امر به نحوی شایسته طی شود که در چنین صورتی، ساماندهی مطلوب و مساعدی در شهرک گلها لحاظ می گردد.
وی افزود: یکی از پیشنهادهای طرحشده برای رفع کاستیهای امکاناتی و زیرساختی این منطقه، معطوف به واگذاری آن به شهرداری ملارد میشود.
امید آن داریم با انتخاب هیئتمدیره جدید، اقدامات لازم برای عملیاتی شدن راهکارهای پیشنهادی به نحوی اصولی اجرایی شود تا آنچه بهعنوان معضلات فعلی این محدوده مسکونی شاهد هستیم، مرتفع شود که در این صورت منافع و مصالح عمومی ساکنان این شهرک تأمین خواهد شد.
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