مجتبی شاکری در گفتگو باخبرنگار مهر، با اشاره به تذکر روز گذشته خود در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران گفت: متاسفانه در بحث پیاده روها و مسیرهای شهری اشکالاتی وجود دارد که معلولان، نابینایان، کودکان و کهنسالان و ... با آن دچار مشکل می شوند.

وی با اشاره به حفاری هایی که در مسیر پیاده رو و خیابانها صورت می گیرد، افزود: همه اینها می تواند برای این افراد و به ویژه بانوان باردار مسئله دار شود و تذکر من درباره ضرورت رسیدگی به این وضعیت بود.

این عضو کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: در گذشته مناسب سازی صورت نمی گرفت و ما آن را به صورت قانونمند جزو وظایف و ضوابط نداشتیم که پیمانکاران متعهد به اجرای آن شوند.

وی توضیح داد: اگر از هم اکنون در بحث های عمرانی و ساختمانی مطابق نظام مهندسی بحث مناسب سازی رعایت شود و پیمانکارانی که برای شهرداری کار می کنند در پیمان نامه شان قید شود که مناسبت سازی باید صورت بگیرد، طی بازه زمانی ۵ یا ۱۰ ساله همین موضوع به یکپارچه سازی و مناسب سازی منجر می شود.

شاکری با اشاره به این مطلب که در حال حاضر این مناسب سازی به شکل جزیره ای و پراکنده صورت می گیرد، تصریح کرد: در حال حاضر می بینیم این مناسب سازی به صورت نقطه ای اتفاق می افتد اما کل شهر مناسب سازی نمی شود. می توان گفت اکنون بحث مناسب سازی به شکل جزایر پراکنده صورت می گیرد اما یکپارچه سازی مناسب عملیاتی نشده است.

عضو کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: پیشنهاد می کنم بحث مناسب سازی به صورت منطقه ای و به شکل پایلوت انجام شود و بقیه مناطق آن را مورد استفاده قرار دهند.

شاکری در ادامه گفتگو با اشاره به فرهنگ سازی و رفتارسازی نیز تاکید می کند. جدا از بحث فضای شهری، موضوع رفتارسازی نیز بسیار حائز اهمیت است. اینکه راننده ها بدانند با معلولان و نابینایان چطور باید برخورد کنند؟ یا صاحبان اصناف که نابینایان به صورت روزانه از مسیر مغازه آنها عبور می کنند باید نسبت به حواشی سد معبر آگاه باشند.

وی تاکید کرد: این مناسب سازی و یکپارچه سازی به معلولان آرامش می دهد و باعث می شود آنها راحت تر در فضای شهری تردد کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران به موضوع آموزش به عنوان مسئله سوم اشاره کرد و گفت: مردم ما علاقه بسیاری به کمک کردن دارند اما شیوه آن را بلد نیستند و به همین دلیل گاهی باعث آسیب به معلولان می شوند.

وی در خاتمه گفت: مناسب سازی معابر، فرهنگسازی و آموزش به مردم در نهایت منجر به ایجاد آرامش روانی برای معلولان خواهد شد.