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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۸:۳۲

شهردار یاسوج خبرداد:

افتتاح چهار پارک تا پایان شهریورماه سال جاری

افتتاح چهار پارک تا پایان شهریورماه سال جاری

یاسوج-شهردار یاسوج گفت: تا پایان شهریور ماه سال جاری چهار پارک بزرگ در شهر یاسوج افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی جاوید شامگاه یکشنبه در جلسه کمیته عمرانی ستاد کنگره ملی شهدای استان کهگیلویه و بویراحمد از افتتاح چهار پارک بزرگ خبر داد و افزود: این پارکها با وسعت ۴۰ هکتار در شهر یاسوج افتتاح می شوند.

وی با اشاره به نصب المان های شهداء در برخی از میادین شهر یاسوج، اظهار داشت: تعدادی از المان ها توسط سپاه و شهرداری ساخته شده و یا در حال ساخت هست که تا قبل از برگزاری اجلاسیه شهدای استان نصب می شوند.

شهردار یاسوج با بیان اینکه فضا سازی شهر یاسوج به رنگ و بوی شهداء به تنهایی از عهده این نهاد بر نمی آید، ادامه داد: همه نهاد ها و دستگاهها برای تحقق این امر شهرداری را حمایت کنند.

جاوید با بیان اینکه شهداء متعلق به هیچ نهاد یا سازمانی نیست، تصریح کرد: حفظ امنیت امروز  خود را مدیون شهداء می دانیم و هر کاری در این زمینه انجام دهیم باز هم جای کار دارد.

کد مطلب 3754823

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