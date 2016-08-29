افتتاح چهار پارک تا پایان شهریورماه سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی جاوید شامگاه یکشنبه در جلسه کمیته عمرانی ستاد کنگره ملی شهدای استان کهگیلویه و بویراحمد از افتتاح چهار پارک بزرگ خبر داد و افزود: این پارکها با وسعت ۴۰ هکتار در شهر یاسوج افتتاح می شوند.

وی با اشاره به نصب المان های شهداء در برخی از میادین شهر یاسوج، اظهار داشت: تعدادی از المان ها توسط سپاه و شهرداری ساخته شده و یا در حال ساخت هست که تا قبل از برگزاری اجلاسیه شهدای استان نصب می شوند.

شهردار یاسوج با بیان اینکه فضا سازی شهر یاسوج به رنگ و بوی شهداء به تنهایی از عهده این نهاد بر نمی آید، ادامه داد: همه نهاد ها و دستگاهها برای تحقق این امر شهرداری را حمایت کنند.

جاوید با بیان اینکه شهداء متعلق به هیچ نهاد یا سازمانی نیست، تصریح کرد: حفظ امنیت امروز خود را مدیون شهداء می دانیم و هر کاری در این زمینه انجام دهیم باز هم جای کار دارد.