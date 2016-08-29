به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل منابع طبیعی و طرح های آبخیزداری استان بوشهر عصر یکشنبه در آیین کلنگ زنی فاز دوم طرح آبخیزداری شهرستان جم اظهار داشت: طرح مطالعه آبخیزداری شهرستان جم در ۹۰ هزار مترمکعب انجام شده است و امروز فاز اول با اعتبار ۵میلیارد تومان افتتاح می شود.

سهیل مهاجری افزود: فاز دوم طرح که در بخش مرکزی شهرستان جم کلنگ‌زنی می شود با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات نفت اجرایی می شود.

وی خاطرنشان کرد: در فاز اول که در بخش ریز شهرستان جم انجام شد ۷۳ سد سنگی و ملاتی اجرا شده است و در فاز دوم در بخش مرکزی جم ۱۰۰ سد سنگی و ملاتی اجرا می شود.

مهاجری از ذخیره یک میلیون متر مکعب آب در سدهای فاز اول خبر داد و بیان داشت: با اجرای فاز دوم، ذخیزه آب در سدهای جم به سه میلیون مترمکعب می رسد.

مدیرکل منابع طبیعی استان بوشهر بیان داشت: در استان بوشهر وزارت نفت حدود ۱۰ میلیارد تومان و ادارات گاز، آب و راه نیز حدود ۱۷میلیارد تومان خسارت به منابع طبیعی وارد کرده اند نیاز است در بودجه های سنواتی ، به جبران خسارات بپردازند.

براساس گزارش خبرنگار مهر، در این آیین با حضور استاندار بوشهر فاز اول طرح آبخیزداری جم با اعتبار ۵ میلیاردتومان در بخش ریز افتتاح و فاز دوم با اعتبار ۲۰میلیاردتومان در بخش مرکزی جم کلنگ زنی شد.