به گزارش خبرنگار مهر، سکینه الماسی عصر یکشنبه در آیین افتتاح پروژه های عمرانی شهرستان جم ضمن تبریک هفته دولت به دولتمردان بیان داشت: وضعیت آب در جم بحرانی است و امیدواریم با اجرای طرح های آبخیزداری و انتقال آب از دریا بخشی از مشکل حل شود.

وی بیان داشت: به عنوان عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه تلاش خواهیم کرد در زمینه حفاظت از منابع آب زیرزمینی و تقویت سفره های زیرزمینی در استان های محروم، برنامه های خوبی گنجانده شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان داشت: وضعیت راه های شهرستان جم مطلوب نیست و از خواسته های مهم مردم بخش ریز و منطقه اجرای راه ریز به دژگاه است.

الماسی خاطرنشان کرد: دانشکده مهندسی جم از مصوبات سفرهای دولت قبل بوده است نیاز است احداث آن در برنامه مسئولان قرار گرفته شود.