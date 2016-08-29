غلامعلی لقمان پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سند مالکیت روستایی از صدور یک هزار و ۲۱۲ فقره سند مالکیت روستایی در شهرستان نکا خبر داد و همچنین اظهار داشت: صدور سند مالکیت واحدهای مسکونی به روستاهایی که دارای طرح هادی مصوب و در محدوده مشخص بافت روستایی قرار دارند با تأیید بنیاد مسکن تعلق می‌گیرد.

به گفته وی طبق مطالعه، تحقیق و بررسی‌های انجام‌شده طرح هادی ۵۰ روستای شهرستان نکا طی سه سال اخیر بااعتبار هفت هزار و ۹۰۰ میلیون ریال صورت گرفته است درواقع با این روند ۹۲ درصد از روستاهای شهرستان از شناسنامه توسعه روستایی مصوب برخوردار شدند.

رئیس بنیاد مسکن نکا اضافه کرد: خوشبختانه با عملکرد خوب دولت در حوزه توسعه روستایی ۴۰ درصد از روستاها شهرستان در دولت کنونی از طرح مصوب هادی برخوردار شدند همچنین در سال ۹۴ نیز ابلاغیه طرح هادی ۴۰ روستای بخش مرکزی و هزارجریب نکا مصوب و دریافت شد.

لقمان پور اجرای طرح هادی روستایی، ساماندهی سکونتگاه‌های مسکونی، فعالیت‌های حمایتی بازسازی مناطق آسیب‌دیده، نوسازی مسکن روستایی، اعطای وام قرض‌الحسنه روستایی و بهسازی بافت روستایی ازجمله عملکرد بنیاد مسکن شهرستان نکا طی چند سال اخیر برشمرد.

این مسئول با اشاره به جمع‌آوری و مهار آب‌های سطحی در روستاها بیان کرد: برای جمع‌آوری آب‌های سطحی در حوزه راه روستایی برای ۳۷ روستای شهرستان نکا ۴۰ کیلومتر جدول گزاری شد و همچنین در حوزه زیرساختی، زیرسازی شبکه معابر ۳۲ روستا باقوت صورت گرفت.

وی افزود: آسفالت شبکه عامل برای ۱۲ روستا به مساحت ۵۷ هزار و ۶۰۰ مترمربع بااعتبار بالغ‌بر هفت هزار و ۷۵۴ میلیون ریال انجام‌شده است و همچنین در بخش پل آبرو، هشت طرح بااعتبار سه هزار و ۲۰۰ میلیون ریال در سطح روستاها احداث و بهره‌برداری شد.

رئیس بنیاد مسکن شهرستان نکا با اشاره به اعطای وام‌های کم‌بهره به روستاییان تصریح کرد: ۳۳۰ واحد مسکن روستایی از طریق اعتبارات کم‌بهره روستایی بااعتبار ۴۲ هزار میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال طی سه سال گذشته جمع‌آوری و تجدید بنا شد، همچنین در حوزه بازسازی مناطق آسیب‌دیده براثر حوادث غیرمترقبه، ۳۰۰ واحد مسکونی به ارزش ریالی هفت هزار و ۵۰۰ میلیون ریال از طریق اعطای تسهیلات بانکی در اختیار واحدهای مسکونی تخریب‌شده قرار گرفت.

لقمان پور با تأکید بر حفظ سنتی بافت روستایی تصریح کرد: دو روستا در طرح گردشگری بافت سنتی قدیمی بااعتبار ۲۰ میلیارد ریال در روستاهای زروم و فریمک جهت تقویت پتانسیل گردشگری و حفظ بافت باارزش سنتی در روستا فاز نخست این پروژه به اتمام رسید و همچنین فاز دوم این طرح نیز جمعه ۱۲ شهریور ماسال جاری با حضور رئیس بنیاد مسکن کشور و استاندار مازندران مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

این مسئول اعتبارات بنیاد مسکن شهرستان نکا را در سال ۹۴ بیش از هفت میلیارد ریال اعتبار برشمرد که از این اعتبار مصوب با استفاده از اعتبارات ملی ۱۲ میلیارد ریال صرف هزینه‌های عمرانی و توسعه روستایی شده است درواقع همان‌طور که شهرستان نکا از ظرفیت و پتانسیل مرمت و بهسازی روستایی برخوردار است باید با عملکردی جهادی و مدیریتی کارآمد در این حوزه وارد عمل شد.

وی در پایان متذکر شد: در حال حاضر ۲۳ پروژه نیمه‌تمام در حوزه روستایی شهرستان نکا وجود دارد لذا برای اینکه بتوانیم توسعه روستاها را در سطح کلان رقم بزنیم نیازمند ارتقای اعتبارات این حوزه درسطح ملی هستیم.