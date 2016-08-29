۸۴ پروژه گاز رسانی در استان زنجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید عسگریان شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران از افتتاح ۸۴ پروژه گاز رسانی در استان زنجان طی هفته دولت خبر دادو افزود: برای افتتاح این پروژه ها ۳۷۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی اظهار کرد: در شهرستان زنجان گاز رسانی به ۹ روستا، گاز رسانی به ۲۳ واحد تولیدی ، مجتمع مسکونی ، گاز رسانی به سه روستا در شهرستان ابهر، گاز رسانی به ۱۳ واحد تولیدی و مجتمع مسکونی، گاز رسانی به سه واحد تولیدی، مجتمع مسکونی در شهرستان خرمدره، گاز رسانی به یک روستا، سه واحد تولیدی و مسکونی در خدابنده، گاز رسانی به ۱۴ روستا در شهرستان ماهنشان، گاز رسانی به یک روستا و ۶ واحد تولیدی و مجتمع مسکونی در شهرستان ایجرود و گاز رسانی به سه روستا از طرح های قابل بهره برداری در هفته دولت بود.

مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان گفت: در مجموع طی هفته دولت گاز رسانی در ۳۳ روستا با جمعیت تحت پوشش سه هزار خانوار و اعتباری بالغ بر ۲۴۲ میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

عسگریان با بیان اینکه در همین راستا گاز رسانی به ۳۷ واحد صنعتی با ۵۸ میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری می رسد، افزود: خوشبختانه شهرستان ماهنشان بیشترین طرح های قابل افتتاح در هفته دولت را به خود اختصاص خواهد داد.

مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان با بیان اینکه با افتتاح طرح‌های گازرسانی نزدیک به ۳ هزار خانواده از نعمت گار بهره‌مند می‌شوند،تصریح کرد: با گاز رسانی به ۳۳ روستا در هفته دولت بهره مندی خانوارهای روستایی از گاز طبیعی افزایش یافته و شاخص بهره‌مندی جمعیت روستایی به ۶۴ درصد رسیده است.