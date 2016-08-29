به گزارش خبرنگار مهر، جواد رحمتی شامگاه یکشنبه در مراسم افتتاح طرحهای گاز رسانی، افزود: دولت تدبیر و امید به گاز رسانی روستاها در استان زنجان تاکید جدی دارد و تاکنون اقدامات خوبی را انجام داده است و برنامه ریزی لازم را مابقی روستاها را در دستور کاریی خود قرار داده است.

وی اظهار کرد: در زمان آغاز به کار دولت یازدهم ۴۱ درصد روستاهای استان زنجان تحت پوشش گاز بودند ولی در حال حاضر بهره مندی روستاها از گاز طبیعی به ۶۴ درصد رسیده است.

رحمتی به افتتاح یا کلنگ‌زنی ۵۳۵ پروژه در هفته دولت در استان زنجان اشاره کرد و گفت: ۴۹۷ مورد با اعتبار ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده و عملیات اجرایی ۳۸ پروژه با اعتبار ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال آغاز شده است.

معاون عمرانی استانداری زنجان با بیان اینکه طی هفته دولت پرونده مسکن مهر بسته می شود، گفت: همزمان با هفته دولت تعدادی از واحدهای مسکن مهر واگذار می شود و این استان در زمینه ساخت و واگذاری مسکن مهر در کشور مقام نخست را می زند.

رحمتی افزود: طرح دو خطه کردن راه آهن زنجان به قزوین طی هفته دولت کار اجرایی خود را شروع می کند و ۴۶۴ میلیارد تومان برای اجرای این طرح پیش بینی شده است.

معاون عمرانی استانداری زنجان تصریح کرد: اجرای این طرح ها در استان در بحث اقتصاد مقاومتی بسیار مهم است و با افتتاح این طرح ها برای هزار نفر اشتغال ایجاد می شود.