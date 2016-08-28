۶۴ پروژه گلستان آماده واگذاری به بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیشقدم عصر یکشنبه در چهارمین جلسه شورای اداری و چهاردهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان گلستان اظهار کرد: از ۶۴ پروژه قابل واگذاری به بخش خصوصی استان تاکنون دو پروژه واگذار شده و هشت پروژه در حال واگذاری است.

وی افزود: تاکنون ۱۳ جلسه ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی در استان گلستان تشکیل شده که حاصل این جلسات تصویب ۸۷ مصوبه بوده که ۶۰ مصوبه آن اجرا شده و ۲۷ مصوبه در حال اجرا است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی گلستان ادامه داد: تفاهم‌نامه ‌ای با بانک سینا برای فعالیت آبزی‌ پروری منعقد شده و پروژه ۵۰ هزار هکتاری زهکشی اراضی شور و لب شور استان گلستان با همکاری قرارگاه خاتم‌الانبیا در حال اجرا است.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان گلستان خاطرنشان کرد: افزایش سهم محرومیت‌ زدایی در روستاهای محروم استان و اجرای هشت طرح مشارکتی در کمیته اجرایی استان با ۱۷ میلیارد تومان اعتبار در حال اجرا است که بین دو تا ۶ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: کلنگ بندرخشک با حضور معاون اول رییس جمهور زده شد اما برای بهره برداری لازم نیاز به ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه است که تا کنون تنها ۳۵ میلیارد تومان آن محقق شده است.

پیشقدم اضافه کرد: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان گلستان با ۶ کمیته در حال فعالیت است که چهار کمیته در قالب ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی فعالیت می کنند.

وی همچنین گفت: چهار کمیته عدالت محوری، دانش بنیانی، مردمی کردن و درون گرایی از کمیته های اصلی و ارکان اقتصاد مقاومتی هستند.

به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی گلستان، برای عملکرد بهتر این ستاد دو کمیته دانش بنیانی، کمیته تامین و تخصیص منابع و پرداخت به مجموع کمیته های ستاد اضافه شده است.

پیشقدم بیان کرد: تا به امروز ۱۰۰ درصد از ۹۳ پروژه ابلاغی برش استانی شده در ستاد اقتصاد مقاومتی استان بررسی و تصویب شده که حتی ۵۸ پروژه دیگر را جدید تعریف کردیم.