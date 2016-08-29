ایران چهارمین ارتش قدرتمند سایبری دنیا را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سالار آبنوش شامگاه یکشنبه در خلال یازدهمین یادواره۲۱۲شهید کارمند شهرستان شاهرود به میزبانی گلزار شهدای این شهر، ضمن اشاره به نگاه دشمنان به جمهوری اسلامی از بدو پیروزی تا کنون، ابراز داشت: امروز برخی از تحلیلگران جهان ایران را ژاپن دنیای اسلام می دانند که می توان به پیشرفت های حاصله آن افتخار کرد و این مقوله در مناظره صاحبنظران جهان عرب در شبکه الجزیره به صورت مصداقی به چشم می خورد که حتی دنیا امروز به قدرت ایران اسلامی اعتراف می کند.

وی افزود: برخی تحلیلگران در بدو پیروزی انقلاب اسلامی معتقد بودند که ایران به یک هزار و ۴۰۰سال پیش بازخواهد گشت و در نهایت با وقوع جنگ تحمیلی بر این باور بودند که دیگر جمهوری اسلامی تاب مقاومت را نخواهد داشت و از هم فرومی پاشد اما امروز کشوری که در منطقه ماهواره به فضا پرتاب می کند ایران اسلامی است.

آمریکا به قدرت ایران اسلامی اذعان دارد

جانشین قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به تحریم های اعمال شده در تاریخ انقلاب اسلامی، گفت: ملت ایران اسلامی با وجود تحریم ها، جنگ تحمیلی، مشکلات عدیده داخلی و ... نه تنها به زانو درنیامدند بلکه امروز به اذعان ۱۳۸استاد دانشگاه آمریکایی که در نامه ای خطاب به اوباما از پیشرفت های فناوری به خصوص در نانو و پزشکی ایران خبر می دادند، ایران اسلامی روز به روز با اقتدار تر از گذشته به تولیدات علمی دست پیدا می کند.

آبنوش با بیان اینکه آمریکایی ها بارها به رئیس جمهورشان تاکید کردند که تحریم ها را رها کن ایران در زمینه نانو از آمریکا نیز پیشی گرفت، ابراز داشت: آمریکا نه تنها با ایران بلکه با مکتب اسلام مشکل دارد و اگر بنا بر ادعای این مستکبران ایران در موضع ضعف و فروپاشی است پس این همه تحریم، فشار، نفوذ، برنامه ریزی، هزینه های هنگفت و ... برای چه منظور است.

وی افزود: قطعا آمریکا از قدرت ایران مطلع است وگرنه چرا باید تمام هم و غم خود را برای کنترل ایران در منطقه قرار دهد لذا باید گفت ایران اسلامی قطعا نظامی توانمند در دید آنها است و به اقتدار ایران اسلامی اذعان دارند که همچنان برای ما برنامه ریزی می کنند وگرنه اگر کشوری شکست خورده و ضعیف در نزدشان بودیم قطعا ما را رها می کردند.

ایران مقتدر تر از همیشه

جانشین قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه ایران اسلامی مقتدرتر از همیشه مایحتاج و نیازهایش را بدون وابستگی تولید می کند، گفت: آمریکا و غرب مدام این سوال را از خودشان می پرسند که ایران اسلامی در سخت ترین شرایط چگونه رشد کرد و با وجود هشت سال دفاع مقدس و تحریم ها چگونه در ردیف کشورهای هسته ای و یا موشکی و فضایی قرار گرفت و این امر، همان عدم وابستگی و نیروی ایمان متخصصان داخلی است.

آبنوش با اشاره به صنعت نفت و گاز و پالایشگاه، ابراز داشت: زمانی تکنولوژی پالایشگاه در اختیار چند کشور بود و اگر قرار بود پالایشگاهی در کشوری ساخته شود، عمال بیگانه که پول های هنگفتی هم دریافت می کردند، می بایست مدت ها مورد خواهش و التماس قرار گیرند و دست آخر نیز خارجی ها بدون اینکه حتی یک متخصص داخلی از آن کشور میزبان پایش را داخل پروژه گذاشته و از فناوری های ساخت پالایشگاه، موضوعی را بیاموزد، کار را به اتمام می رسانند و کشور را ترک می کردند اما امروز دانشمندان صنعت هسته ای و پتروشیمی ما با نیروی ایمان قادر به انجام همه امور هستند.

وی افزود: نگاهی به دانشمندان هوا، فضا، هسته ای، پتروشیمی و ... نشان می دهد که همه اینها زیر ۴۰سال سن دارند و با نیروی ایمان و اراده در سایه عشق به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سخت ترین فناوری ها از جمله پالایشگاه ها که تمام عمل شیمی، فیزیکی، ریاضی، مدیریت و ... به شمار می آید را در اختیار خود دارند.

اقتدار ارتش سایبری ایران زبانزد است

جانشین قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه امروز ارتش سایبری در کنار ارتش های جهان جایگاه ویژه ای پیدا کرده است، گفت: روزگاری ارتش شامل نیروی دریایی، هوایی، زمینی و پدافند محسوب می شد اما امروز نوع چهارم ارتش های دنیا یعنی ارتش سایبری وجود دارد که در برخی موارد، مخرب تر از تفنگ، توپ، تانک و هواپیما عمل می کند.

آبنوش با بیان اینکه بُرد ارتش سایبری بیش از هر سلاح دیگر است، ابراز داشت: زمانی در جنگ ها دشمن مشخص بود و هدف نیز نمایان، اما امروز دشمن و ابزار او که همان فضای مجازی و فرهنگ است، شناسایی نمی شود بعضی اوقات بسیار نزدیک است و برخی اوقات در اهدافش پیروز می شود لذا باید دانست، ما زمانی در نظام جمهوری اسلامی موفق خواهیم بود که درباره نفوذ، هوشیار باشیم.

وی با بیان اینکه ارتش سایبری ایران چهارمین ارتش سایبری دنیا است، ابراز داشت: امروز اقتدار ایران در فضای مجازی و جنگ نرم نیز مورد اذعان دشمنان است و حتی امنیتی ترین لایه های مدیریت که مثال آن در پالایشگاه های نفتی عربستان دیده میشد، از نگاه تیزبین افسران جنگ نرم پنهان نمی ماند.