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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۸:۳۵

به مناسبت هفته دولت؛

۳مولد یک مگاواتی در جزیره خارگ افتتاح شد

۳مولد یک مگاواتی در جزیره خارگ افتتاح شد

بوشهر - به مناسبت هفته دولت، سه مولد یک مگاواتی از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی در جزیره خارگ افتتاح شد.

محمود رضایی بخشدار ویژه خارگ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروژه‌ای بسیار مهم و پر اهمیت در سطح جزیره خارگ امروز با حضور مقامات ارشد استانی در جزیره خارگ افتتاح شد.

وی افزود: سه مولد یک مگاواتی از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی در جزیره خارگ افتتاح شد.

رضایی هدف از اجرای این پروژه در سطح جزیره خارگ افزایش تولید دانست و افزود: یک از مشکلات اساسی مردم جزیره خارگ قطعی مکرر برق بود که در سال ۹۴ دشوارترین تابستان در سال‌های اخیر را پشت سر گذاشتند.

بخشدار ویژه خارگ ادامه داد: با تدبیر استاندار بوشهر و همکاری تمامی ارگان‌ها در تابستان امسال فقط ۲۳ دقیقه قطعی برق داشته در کشور این رکورد بی سابقه است.

وی با اشاره به افزایش ظرفیت تولید برق در جزیره خارگ گفت: هم اکنون ۲.۵ برابر تولید برق در خارگ افزایش یافته است و آینده نگری خوبی در ارتباط برق اهالی شریف خارگ در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 3754883

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